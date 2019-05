Guaidó destacó la gran movilización nacional

Jhoan Meléndez / 1 may 2019.- Juan Guaidó, presidente interino designado por la AN, destacó este miércoles a la ciudadanía por haber acatado el llamado a movilización en todo el país.

“Guayana se despertó con sus calles llenas de rebeldía. Luego que destruyeron las empresas básicas, que toda su economía quedó sin trabajos por la explotación desordenada y salvaje del oro no puede sorprender a nadie que hoy Guayana diga #VamosConTodo”, indicó Guaidó en su Twitter.

“¡Admirable tu fuerza, Zulia! La rebeldía les ha costado años de maltratos y hoy se ha levantado sin miedo, llenando las calles. Es la fuerza que el usurpador y sus secuaces subestiman. En toda Venezuela #VamosConTodo hasta ser libres”.

Asimismo dijo: “Mi reconocimiento a Puerto La Cruz ciudad que quiere volver a ser pujante contra la usurpación que nunca le ha importado el desarrollo del país. Hoy como nunca #VamosConTodo”.

“Carabobo es tierra de libertad. La Cedeño le quedó pequeña a los ciudadanos de Valencia que hoy la desbordan para decirle al usurpador #VamosConTodo”.

“Qué mejor lugar para que Nueva Esparta saliera toda a gritar #VamosConTodo que la Plaza de las Banderas en Pampatar una vez potencia en comercio, turismo y pesca, este pueblo sabe que puede volver a vivir dignamente de su trabajo y que todo comienza con el cese de la usurpación”, acotó el presidente del parlamento.

Guaidó continuó: “Yaracuy respondió al llamado del futuro. La dictadura no ha hecho más que golpear la producción nacional dejándola sin insumos, seguridad ni servicios, por eso el cese de la usurpación permitirá su crecimiento como el gigante agropecuario que puede ser. #VamosConTodo”.

“Ver las calles de Valera y de los pueblos de Trujillo repletos de gente que sabe que #VamosConTodo es una prueba de que Venezuela cambió. Quienes hoy no puede vivir dignamente de su esfuerzo saben que el usurpador es sinónimo de miseria y represión. ¡Nuestros Andes merecen más!”, señala.

En ese sentido enfatizó que a esta hora “se siguen llenando las calles de Anzoategui de ciudadanos decididos a salir y seguir saliendo hasta el cese de la usurpación. Desbordado el distribuido Lecherías y todas las ciudades que saben que #VamosConTodo. Ciudadanía unida y organizada”.

“Barinas tierra en la que los abusos de poder han excedido lo imaginable, no puede sorprender el ejemplo de ciudadanía rebelde que han dado hoy saliendo contra todas las trabas que la Usurpación les pone. Gracias a este pueblo por su nobleza, con ustedes #VamosConTodo”, puntualizó.

Por último siguió destacando las manifestaciones en distintas entidades como Cojedes, Merida, Sucre y Táchira.

