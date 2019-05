Guaidó designó equipo de emergencia para atender crisis en el JM de los Ríos

ND / 29 may 2019 – El presidente interino por la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, dio a conocer un comunicado en relación a la crisis que atraviesa el Hospital JM de los Ríos por falta de tratamientos e insumos.

“El usurpador decidió que esos niños inocentes fuesen condenados a muerte al formar parte de la mayor trama de corrupción”, expresó el líder opositor en el boletín.

A su vez, Guaidó desmiente las declaraciones del canciller Jorge Arreaza, al aclarar que la empresa Novo Banco no entra en las sanciones aplicadas por los Estados Unidos, “el pasado 17 de abril de 2019 la Oficina de Control de Activos Financieros (Ofac) permitió hacer excepciones a algunas sanciones por razones humanitarias. El propio Nicolás Maduro hizo uso de esta excepción en días recientes para la importación de semillas para la industria agroalimentaria”.

Lea a continuación el comunicado completo:

