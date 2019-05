Guaidó convoca una movilización para este sábado desde Guatire y Guarenas

Jhoan Meléndez / 17 may 2019.- El Centro de Comunicación Nacional convocó para este sábado 18 de mayo una movilización desde Guatire y Guarenas junto al presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó.

Dicha marcha dará inicio a las 9:00 am y la cual tendrá como punto de encuentro la recta de Castillejo, esto en el marco de la llamada “Operación Libertad”.

