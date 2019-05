De Grazia se refugiará en embajada de Italia

Eili Córdova / 9 may 2019.- El diputado, Américo De Grazia, declaró este jueves que se refugiará en la embajada de Italia, esta decisión es tomada después de que la ANC allanara su inmunidad parlamentaria.

“No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha. Venezuela vale la pena. Y agradezco la acogida de Italia”, informó en su cuenta de Twitter.

En el mismo hilo señaló que con esa decisión no pretende ser “héroe”. “Sólo quiero ser ÚTIL a mi país. A mi familia y sobremanera a mi madre y mis hijos, darle algo de paz. Sé de todas las limitaciones que se me imponen con esta decisión, pero me vi forzado a tomar tomarla. REITERO mi compromiso con Venezuela”.

Este martes, 7 de mayo, la ANC aprobó allanar la inmunidad parlamentaria de seis diputados. De Grazia expresó: “Al “allanarnos” la inmunidad parlamentaria a los diputados, el régimen pretende huir hacia adelante. Prisioneros de sus miedos. Saben que se les agotó el tiempo y quieren intimidar, cuál fiera herida. El derrocamiento de la narcodictadura es irreversible”.

