Gral (r) Antonio Rivero: Oferta a Padrino López no fue suficiente

ND / 2 may 2019.- El general retirado de las FANB, Antonio Rivero, advirtió este jueves que la lealtad del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, hacia el gobierno de Nicolás Maduro “es comprada”, al tiempo que se aventuró a decir que la propuesta que le hizo EEUU para que apoyara una eventual transición en Venezuela “no fue suficiente”, monetariamente hablando.

Rivero aseguró que el discurso ofrecido por el ministro junto a Maduro y el resto del alto mando militar, durante la mañana de hoy, denotó que “la propuesta que le hizo Estados Unidos no fue suficiente, que su sentimiento, que su corazón, que su honor se compra” dijo en el programa Código 58 de TVVenezuela Noticias, antes de señalar que ya está “comprado por el régimen”.

Asimismo, recalcó que hay dos factores que sujetan a Padrino López al gobierno de Maduro “la condición delictiva en la cual se encuentra envuelto y que está atado a un estamento militar que no maneja totalmente, y que en realidad está a cargo de Diosdado Cabello”.

Por otra parte, afirmó que “los ojos del mundo están sobre Venezuela”, gracias a la constante violación de los Derechos Humanos (DDHH) a la que son sometidos los venezolanos por parte del Gobierno.

“Este régimen no tiene otra salida sino que por la vía de la fuerza y dentro de la fuerza. Yo siempre he dicho que el uso de la fuerza tiene un margen entre la violencia y la no violencia, y se puede persuadir mediante la fuerza, aunque el deber impera mediante la violencia”, expresó el general.

Finalmente, Rivero detalló que ni el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, no han sido un represor de calle, y se ha articulado actualmente con el grupo de las FAES, el cual trabaja conjuntamente con los colectivos, aunque detalló que lo que se ve de los funcionarios que salen a reprimir a los manifestantes en la calle “no representan ni el 5% de lo que representa a la Fuerza Armada”.

“Entre el 15% y el 20% de los oficiales opresores tienen un compromiso muy marcado con el régimen. A esos guardias les pagan mejor, les dan bonos al término de éstas manifestaciones son privilegiados ya que están pendientes de que tengan su casa, su caja clap, mientras que los que están en la frontera y en otros lugares no tienen los mismos privilegios”, resaltó.

Etiquetas: Antonio Rivero | Venezuela | Vladimir Padrino López