Gil Yepes: Maduro no quiere adelantar las elecciones legislativas sino ganar tiempo

ND / nota de prensa / 26 may 2019.- José Antonio Gil Yepes, directivo de Datanalisis, no cree que Nicolás Maduro tenga la intención real de adelantar las elecciones legislativas, tal y como lo sugirió recientemente.

“Esa propuesta podría considerarse como una retaliación en contra del adelanto de la elección presidencial pero tiene un alto costo para él”, dijo Gil Yepes. “Lo dejaría sin argumentos para negarse a adelantar dicha elección presidencial. Por eso no creo que su intención sea ir a tal elección”.

A juicio del PhD en Sociología de la Universidad de Northwestern existe una hipótesis alternativa. “Maduro, al verse acorralado, recurrió a esta estrategia para comprar tiempo mientras las negociaciones se enfocan en acordar condiciones electorales. Ya el Grupo Internacional de Contacto abrió este camino al reformular su propuesta inicial de ir a elecciones en 90 días a ir a elecciones después de acordar las condiciones”.

Este es el planteamiento que se discute en Noruega. “El objetivo de Maduro puede ser llegar al 5 de enero de 2020 y lograr los votos de una oposición conciliadora para elegir una directiva mixta de la Asamblea, relevando a Juan Guaidó de la presidencia. De hecho, Maduro invitó a los líderes de AD, UNT y AP a buscar un acercamiento”.

Recalcó que de parte de la oposición el planteamiento de Maduro de adelantar las elecciones legislativas “la pone contra el tiempo”.

“Si opta por no votar, ganarían los chavistas. Si la oposición opta por participar, sería perentorio elegir sus candidatos únicos y apostarle a que Guaidó le ganaría hoy a Maduro 82 a 18%. Una ventaja que no se puede escamotear si hay unidad, pero, si la oposición presenta varios candidatos se dispararía la abstención – entre un 35-45%. O si el chavismo presenta candidatos falsos y los votos opositores se reparten entre tres o cuatro candidatos Maduro y los suyos pudieran ganar”, concluyó.

