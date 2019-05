García Plaza: Jorge Rodríguez filtró el video de Maduro y Jorge Ramos

Jhoan Meléndez / 31 may 2019.- El exministro de Alimentación, Hebert García Plaza, afirmó que los “revolucionarios” ya no quieren aferrarse más a “un palo seco y podrido como Maduro”.

“Jorge Rodriguez filtró el video para que Univision lo haga público, precisamente cuando Nicolás Maduro logra sentarse con la oposición en Noruega. Esto significa que los revolucionarios ya no quieren aferrarse más a un palo seco y podrido como Maduro y buscan un sustituto”, escribió García Plaza vía Twitter.

Asimismo precisó que el proceso de cambio en Venezuela debe “iniciarse desde cero”.

“El proceso de cambio en Venezuela debe iniciarse de “0” ya que todas las instituciones deben ser renovadas. Mosca con las maniobras de las manos del poder que se mueven detrás de Nicolás Maduro y que el ya no controla, que solo buscan permanecer en poder para seguir saqueando a Venezuela”, manifestó.

Lea más: Maduro a Jorge Ramos: Te vas a tragar tu provocación con Coca-Cola

El proceso de cambio en Vzla debe iniciarse de “0” ya que todas las instituciones deben ser renovadas. Mosca con las maniobras de las manos del poder que se mueven detrás de @NicolasMaduro y que el ya no controla, que solo buscan permanecer en poder, para seguir saqueando a Vzla. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 31 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Hebert García Plaza | Jorge Ramos | Jorge Rodríguez | Maduro