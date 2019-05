Ganaderos del Zulia: Sin producción en el campo, no habrá comida en Caracas

Nayrobis Rodríguez / Foto: @TVVenezuela / 23 may 2019.- Juan Finol, presidente de la Unión de Ganaderos de Villa del Rosario, en Zulia, aseveró que la merma en la producción alimenticia en los estados afectados por falta de gasolina y apagones constantes, en poco tiempo afectará la distribución de alimentos en la capital del país. “Si en el campo no producimos, en Caracas no comen”, advirtió.

Finol indicó que, desde el primer apagón nacional ocurrido el 7 de marzo, la producción derivada del ganado, así como la agrícola, disminuyó hasta en un treinta por ciento en el Zulia. A esta situación, se le suma la crisis de abastecimiento de gasolina. Destacó que, en la zona de Perijá, pueden tardar hasta una semana en surtir de combustible y trasladarse hasta las unidades de producción.

“Una semana para llevar la comida a la finca. Imagina como hacemos para llevar los productos como queso y leche, para traer carne de los mataderos. En Caracas podrán tener electricidad y gasolina, pero comida no van a tener porque si en el campo no producimos la ciudad no come. Es difícil, preveo un problema gravísimo con esa situación de que no tengamos combustible” dijo durante una entrevista en TV Venezuela.

vaya al foro

Etiquetas: Caracas | crisis | producción de comida | Zulia