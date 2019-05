Fustigan a Arreaza en Twitter tras lamentar muerte de niño que esperaba trasplante

Oleg Kostko / 24 may 2019.- El canciller Jorge Arreaza informó este viernes de la muerte de un infante que esperaba un trasplante de médula ósea y de cuya muerte culpó al “bloqueo” de EEUU contra el país.

“Lamentablemente falleció otro niño venezolano esperando su trasplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo criminal de EEUU, que impide transferir fondos a las instituciones italianas de salud con las que PDVSA atendía estos casos urgentes”, dijo Arreaza citando un tuit del activista Larry Devoe.

Sin embargo muchos tuiteros cargaron contra el canciller, unos lo tildaron de “descarado”, otros recordaron las inversiones que el chavismo ha anunciado recientemente en fabricación y adquisición de armamento. A continuación las respuestas:

“Pero 50 millones de euros para uniformes de militares si hay ¿verdad? joda”, replicó Samuel Durán.

“Y la plata de los fusiles no servía?”, le pregunto Samuel Barrios.

“Bueno ya basta del show con los niños. Tanto nivel de descaro termina siendo inverosímil incluso para los más adoctrinados”, repudió Marisela Betancourt.

“Pero para uniformes militares y armas si hay 50 millones de euros no? Allí el bloqueo no aplica no asesino!”, escribió Marianna Velázquez.

“Porque no agarran algo de los 50 millones de Euros que dispusieron para uniformes militares y lo invirtieron en medicinas? o lo de las ametralladoras? que HDP y cínicos son”, dijo el tuitero “Lucho”.

“Solo por curiosidad, cómo es eso que no pueden pagar el trasplante y lo tratamientos pero si se pueden dar millones de euros para comprar componentes para armas, de verdad no entiendo cómo las sanciones afectan unas cosas y otras no”, se cuestionó Noel Ramírez.

“Con lo que van a gastar en ametralladoras no se pueden operar a esos niños. O será que para esta revolución la prioridad son los militares que la sostiene y los gastos militares”, dijo Leonardo Alvarado?.

