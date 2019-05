Fundación Kapüy denuncia acoso del Sebin tras recibir ayuda humanitaria de Guaidó

ND / 31 may 2019 – La directora de la Fundación Kapüy, Daniela Olmos, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), están en los alrededores de la organización, luego de la visita del presidente interino por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, este jueves, donde entregó ayuda humanitaria.



“Hoy 31 de mayo, quiero denunciar que el Sebin está afuera de la fundación, queriendo entrar. Hoy no realizamos ningún tipo de actividades, hoy cerramos la fundación. Esa fue una orden que yo di ayer, por seguridad, porque yo sabía que esto podía suceder, y así fue. Allí están en la fundación, queriendo entrar, la vida del vigilante corre peligro, mi vida también, y la de todos los integrantes de Kapüy. Denuncio que están afuera de la fundación, no sé qué quieren hacer, no dicen nada, nada más que quieren entrar, no sé qué está pasando, necesito el apoyo de todos ustedes, por favor difundan este video”, afirmó Olmos desde la cuenta oficial Twitter de la Fundación Kapüy.

Cabe acotar que el líder opositor Juan Guaidó visitó la Fundación Kapüy este jueves en la ciudad de Maracay en el estado Aragua, donde realizó una visita para donar insumos médicos como parte de la ayuda humanitaria que ha ingresado al país.

Daniela Olmos, directora de la @fundacion_kapuy, denunció presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la adyacencias de la institución, tras visita hecha por @jguaido este jueves, donde entregó donativos alimenticios. #TVVNoticias pic.twitter.com/STaimIusgU — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 31 de mayo de 2019

