Asedio a la AN

El 6 de diciembre del año 2015, el bravo pueblo venezolano rompió históricamente las barreras de la corrupción electoral y se impuso de manera abrumadora con una contundente victoria, derrotando el fraude institucional. A partir de esos resultados donde la oposición ganó la mayoría de diputados. Se encendieron las alarmas en las filas oficialistas, y comenzó un proceso fraudulento contra la voluntad del pueblo soberano y de la legítima asamblea nacional y contra todos sus integrantes.

Entre gallos y medianoche se eligieron de forma fraudulenta magistrados para conformar un TSJ con filiación política afectos al partido de gobierno, para dar inicio desde la cúpula del alto poder ejecutivo un plan para disolver la asamblea nacional, único poder legítimo reconocido por el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional.

Desde el gobierno decidieron comenzar el plan de disolución del parlamento nacional, y fue así como se inventaron un desacato que no existe para bloquear la asamblea nacional, y dejar sin recursos para su funcionamiento al poder legislativo, y a sus diputados sin remuneración para que no pudiéramos asistir a las sesiones de trabajo del parlamento, intentona fracasada, porque el esfuerzo por el país, hizo que los parlamentarios le pusieran amor y sacrificio a esta lucha por seguir de pie, con las puertas abiertas del palacio legislativo trabajando y cumpliendo con nuestra labor constitucional, y como única ventana de la democracia para levantar la voz de los que no tienen voz, y de quienes pensamos distinto al gobierno y soñamos con una nueva Venezuela libre.

Pero eso no es todo, recordemos que la asamblea nacional y sus diputados han tenido que sobrevivir a los ataques del poder socialista, a las persecuciones, asedios, golpes, cárcel, juicios, secuestro, a las balas, hostigamientos, exilios, allanamientos, violación constitucional de su inmunidad parlamentaria, entre otras.

No podemos dejar de mencionar y recordar, que los diputados electos por el estado amazonas, su proclamación fue anulada por la sala electoral del TSJ, con fines políticos, sin que hasta hoy haya una sentencia firme sobre el caso; diputados que estuvieron privados de libertad y se encuentran sometidos a medidas cautelares; diputados que actualmente están presos de manera ilegal, como Juan Requesen, Edgar Zambrano y Gilber Caro; diputados a los que se les allanó inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria; diputados perseguidos por fuerzas de seguridad del estado que aún no han podido secuestrar; diputados sometidos agresiones judiciales y policiales; diputados en el exilio; diputados que se han violado sus derechos humanos; diputados que no han podido salir del país a cumplir labores parlamentarias por cuanto sus pasaportes fueron arbitrariamente anulados; y así otros casos y persecuciones contra el parlamento nacional.

En marzo del año 2016, los denominados colectivos armados ingresaron a las instalaciones del poder legislativo nacional; en septiembre de 2016, grupo armado ingresó a la comisión de contraloría de la asamblea nacional para robarse varios expedientes que comprometen a figuras importantes del alto gobierno en hechos de corrupción; en octubre del mismo año, nuevamente se produce un ataque de colectivos armados que ingresaron al parlamento; en julio del 2017, los colectivos armados ingresaron a la asamblea nacional e hirieron gravemente a varios diputados; sin contar el reiterado hostigamiento, robo, agresiones y amenazas por parte de bandas armadas que asedian la puerta de entrada al palacio legislativo, afectando la integridad física de los diputados.

Sin embargo el parlamento y sus diputados siguen de pie, dando la cara por Venezuela, ante esta nueva arremetida para rebanar y disolver al parlamento nacional, que se ha convertido en el dolor de cabeza para quienes hoy ostentan el poder y se niegan a escuchar la voz de cambio que exige el pueblo de Venezuela.

Son días duros, que quedaran registrados para la historia de Venezuela, y el pueblo mayoritariamente sabe que pronto alcanzará definitivamente su libertad; el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

