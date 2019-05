Exoficial del Pentágono: Trump está molesto con sus asesores por el tema Venezuela

ND / 10 may 2019 – Frank Mora, exoficial del Pentágono y ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, ha manifestado que “el mandatario Donald Trump está molesto con sus asesores al no haber solucionado la crisis que atraviesa Venezuela”.



Entrevistado en el programa del periodista Jaime Bayly, Mora dijo que una intervención militar en Venezuela “acabaría con todo”, al tiempo que afirmó que “Donald Trump está molesto con sus asesores, porque no estaba bien asesorado sobre el tema de Venezuela, porque le está yendo mal políticamente”.

En cuanto a la ‘Operación Libertad’ ejecutada el pasado 30 de abril, consideró que se trató de una “operación de contrainteligencia por parte de algunos elementos del Gobierno y quizá de los cubanos, para tratar de revelar quién está dudando en su lealtad, y quién saca la cabeza”.

Haga click Aquí para leer la nota completa de NTN24

Lea más: Trump: “Yo soy el que tempera a John Bolton, y eso está bien”

vaya al foro

Etiquetas: Crisis Venezuela | Donald Trump | EEUU | Pentagono | Venezuela