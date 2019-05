Figuera, a Padrino López: ¿Le parece bien todo este desorden en Venezuela?

ND / 22 may 2019.- El periodista venezolano, Juan Carlos Zapata, publicó una misiva que supuestamente le habría enviado el ex director del Sebin, general Manuel Cristopher Figuera al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López donde le cuestionó sobre su inacción ante la crisis del país.

“Mi General en Jefe ¿usted realmente se siente leal a la Patria? ¿Le parece que está bien el desorden económico, social, político, familiar, de valores, moral y principios en el que está sumergido nuestro País?”, cita la nota publicada en AlNavío.

Figuera agregó que “se es cómplice por acción u omisión y en este punto de la historia, somos responsables de tanto infortunio, porque a pesar de verlo, conocerlo y no estar de acuerdo, nuestra actuación ha sido tímida”.

