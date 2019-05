Felipe Mujica: Guaidó perdió credibilidad porque no cumplió lo que prometió

Eili Córdova/ 7 may 2019.- Felipe Mujica, secretario general del MAS, opinó este martes que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, perdió credibilidad después del 30 de abril y enfatizó que la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro es dividir a los sectores de la oposición.

“Desde nuestro punto de vista lo ocurrido el 30 de abril produjo una rendición de otros eventos de características distintas, no lo que se esperaba. Esa acción nos condujo a la frustración y nuevamente, quienes han tenido la responsabilidad de conducir esos procesos políticos no lo han hecho de la mejor manera. Tenemos varios antecedentes “el abandono de cargo de Maduro”, “El llamado abstención del año 2005”, e incluso las abstenciones más recientes y todo esto no ha logrado un mayor cambio”, enfatizó sobre los hechos ocurridos el 30 de abril en Primera Página por Globovisión.

“Cuando alguien promete algo y no lo cumple, pierde credibilidad, así está pasando con Guaidó. Todo lo que está sucediendo se lo advertimos desde los distintos campos de los sectores democráticos. La única opción es tomar una decisión colectiva. Nosotros desde el MAS le hemos hecho varias solicitudes públicas a Guaidó; entre ellas convocar a todos los sectores democráticos. Es importante que haya una reconciliación entre los movimientos opositores y exista una sola dirección política (…) Hasta el momento no hemos recibido ni una llamada”, manifestó Mujica.

Calificó que la oposición nunca ha tenido una ruta política y ninguna estrategia única. “Maduro la mejor contribución que puede hacerle al país es renunciar. Con su renuncia podríamos encontrar un proceso de negociación, de acuerdo políticos sin excluir al otro. Sin embargo, este gobierno ha mantenido una estrategia muy clara: Separar a los sectores de la oposición y continúan apostado al fracaso de Guaidó”.

“Los sectores democráticos debemos entender que la salida es electoral y debemos ir en la búsqueda de eso. Tenemos derecho a la posibilidad de que esa mayoría convocada pueda participar en un proceso transparente y que tenga la constancia de que hay un cambio. Si Maduro convoca unas nuevas elecciones con una nueva directiva en el CNE, la oposición debe participar porque “la necesidad tiene cara de perro” y nadie puede negar que aquí existe una enorme necesidad”, dijo.

En cuanto a las sanciones, Mujica aseguró que “ninguna sanción lograr tumbar gobierno y que los únicos afectados son los venezolanos”.

