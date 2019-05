Felipe Mujica: El Tiar es parte de un ‘toma y dame’ entre Gobierno y AN

ND / 29 may 2019.- El secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, considera que la adhesión de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) es la respuesta que ha dado la Asamblea Nacional a los recientes allanamientos a la inmunidad parlamentaria por parte de la ANC y el TSJ a diputados de oposición. Calificó el acto como un “toma y dame” entre ambos.

“El allanamiento a la inmunidad de Rafael Guzmán y otros tantos diputados es absurdo, al igual que lo que se hizo ayer en la Asamblea Nacional con el Tiar, eso no es más que un toma y dame entre ambos sectores (…) Qué sentido tiene aprobar eso. Ambos son actos de agresión, más bien lo que tratan de decir es que en Venezuela se acabó el diálogo, no existen negociaciones y que no hay salida electoral a este problema”, expresó Mujica en el programa Primera Página, por Globovisión.

El dirigente del MAS mantuvo su postura a favor de un diálogo entre las partes, siempre y cuando se lleve en el país, como la única vía para solucionar los problemas políticos y sociales.

“Aquí hay algo imprescindible, el diálogo no puede estar en manos de amigos extranjeros, hay que traerlo a Venezuela, agradecemos la voluntad de Noruega, de Almagro, pero el diálogo debe hacerse en Venezuela…Si se logran acuerdos en Noruega, ojalá sea así, entonces espero que podamos tener la capacidad, quienes creemos en una salida pacífica, de nacionalizar ese proceso. Busquemos la manera de crear o continuar el diálogo, encontrarnos. Continuar con un proceso de negociación que permita que grupos de venezolanos nos consigamos y podamos construirlo. No podemos seguir pensando en ponernos en manos de otros para la solución”, agregó.

Sobre la posibilidad de unas elecciones generales en Venezuela, Mujica recalcó la necesidad de este punto.

“Hay que buscar una manera milagrosa para versa las caras, eso hay que hacerlo. Ya sabemos que el instrumento del Gobierno es dividir la oposición. Hay que mantenerlos divididos y hace lo necesario para hacerlo. Es capaz de ir a Noruega con el propósito de evaluar y descalificar a quienes van, frente a quienes no creen en eso. En ese sentido, la respuesta no depende del Gobierno sino del campo democrático, tenemos que asumir la responsabilidad de decir estamos de acuerdo en salidas democráticas y no queremos que el país pase por escenarios de violencia, eso no existe en la oposición, hay un sector que insiste en salidas radicales que no tienen manera de expresarse”, aseveró.

Felipe Mujica concluyó la entrevista haciendo un llamado a ambos sectores a que promulguen un diálogo “a la venezolana” que permita la solución a los problemas de los venezolanos.

Etiquetas: diálogo | Felipe Mujica | MAS | NOruega | TIAR