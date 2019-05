Felipe González: Leopoldo López me dijo que hubo “engaños” el 30 de abril

Nayrobis Rodríguez / foto: Vozpópuli / 6 may 2019.- El expresidente español Felipe González aseguró este lunes que en el levantamiento militar ocurrido el 30 de abril “hubo bastante engaño” a Juan Guaidó por parte de la Fuerza Armada.

González apunto que, en conversaciones con el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, éste le manifestó que ha habido conversaciones constantes con representantes militares y que, con respecto a lo ocurrido con el levantamiento militar, el dirigente naranja le dijo que hubo engaños, aunque no especificó más detalles al respecto.

Durante una entrevista dada por el socialista español al diario Clarín de Argentina y publicada en el portal Runrunes, aseguró que el chavismo atraviesa el fin de su ciclo en Venezuela. “Como no tengo carácter caribe no anticipo el día D ni la hora H”, dijo, sin ofrecer más detalles.

No obstante, dijo que agentes de la inteligencia cubana están “tendiendo trampas” en todo este proceso”. No obstante, indicó que hace dos años no existía contacto entre los agentes de la isla antillana y los opositores venezolanos. Al respecto indicó que “algo se está precipitando”.

Aunque indicó que Nicolás Maduro se sostiene “por las bayonetas”, dijo que no sería necesario un Golpe de Estado sino un acuerdo entre todos los componentes militares, para exigir su salida y, “si se puede”, negociarla.

Para González, Rusia no se arriesgaría a respaldar totalmente a Venezuela, aunque Cuba “no tiene más remedio” que hacerlo. Con respecto al papel de Estados Unidos, indicó que la inteligencia estadounidense no podría operar racionalmente “con un presidente como Trump”.

Destacó que el periodo de transición posterior a la posible caída de Nicolás Maduro deberá durar un lapso de dos meses y ser “inclusivo”.

Etiquetas: chavismo | Felipe González | Leopoldo López | levantamiento militar | Nicolás Maduro | transicion | Venezuela