Fefarven: Al menos 400 farmacias han cerrado en menos de dos años

ND / 28 may 2019 – Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), confirmó que “al menos unas 400 farmacias han cerrado en menos de dos años por la grave situación económica que vive la nación”.



“En menos de dos años han cerrado unas 400 farmacias en el país. En Aragua 47, en Carabobo 90, y pare usted de contar, en Anzoátegui, en Bolívar, en Nueva Esparta, y ésta situación nos ha llevado a la crisis económica que estamos viviendo, y quizás el ataque que tiene un gobierno contra el sector farmacéutico”, aseguró Ceballos en una entrevista con el Circuito Éxitos de Unión Radio.

Ceballos explicó que “muchos farmacéuticos han optado por preferir que los cierren, no porque no queremos sino porque no podemos, ya que el ente recaudador del estado no nos ayuda, porque se pidió cambiar las impresoras fiscales, y lamentablemente no podemos complacer ésta medida. El peor momento económico que tiene el país, y el Seniat decide que cambiemos las máquinas”.

Para el directivo, “desde hace años a la actualidad, se están quedando sin farmacias los pueblos, los barrios, y las farmacias de familia medio sobreviven en éste país. El 85 % del mercado son de farmacias independientes y se van acabando. También hay problemas de acceso porque el paciente no puede pagar el medicamento y es una situación crítica. Hoy en día los medicamentos permanecen en los estantes por los altos costos”.

