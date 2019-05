Fedecámaras: Mesas de cambio no son suficiente para hacer frente a la crisis

ND / 10 may 2019 – Ricardo Cussano, primer vicepresidente de Fedecámaras, habló en torno a las mesas de cambio que se comenzarán a implementar y entrarán en vigencia desde el próximo lunes en el país.

“Porque no hicieron caso cuando el país estaba menos deteriorado, cuando esta medida podía haber tenido éxito. Hoy es como colocarle un champú anticaspa a un calvo, no hay estructura, hoy tienes a una banca minimizada en su capacidad crediticia, entre otras cosas porque la economía venezolana se minimizó, y porque la banca se nutre de la clientela, y la clientela cada vez tiene menos bolívares, porque en título personal gana menos, o porque en personas jurídicas producen menos”, expresó Cussano en una entrevista al programa En vivo de Unión Radio.

Para Cussano es clave que haya una independencia del banco central en torno al tema, “La realidad es que es una medida totalmente insuficiente que no está inserta en políticas fiscales, monetarias y cambiarías que. por cierto, deberían ser dictadas por la independencia de un banco central que hoy se limita simplemente a darle a un botón para imprimir masa monetaria que, por demás, va es a suplir el déficit fiscal del gasto del sector público”.

Asimismo aseveró que el principal problema del país es estructural, ya que “se sufre el problema de infraestructura vial, en aeropuertos, crisis severa de luz eléctrica en el interior del país, disminuciones del talento humano, falta de financiamiento y falta del poder adquisitivo del salario, en definitiva se sufre el modelo de socialismo del siglo 21”.

“Yo creo que hoy, quienes tienen el poder desde el ejecutivo nacional, no tienen capacidad para remendar el daño que han hecho en la economía, lo que no significa que no puedan formar parte de un proceso de modelo distinto, aunque hoy los mercados financieros a los cuales necesitas accesar no dan credibilidad y es bastante complejo que se solvente la debacle que construyeron ése sistema los últimos 20 años”, precisó el representante de Fedecámaras.

Etiquetas: economía | Fedecámaras | mesas de trabajo | Ricardo Cussano | Venezuela