Falta de gasolina para las plantas eléctricas agudiza crisis energética en el Zulia

Jhoan Meléndez / 27 may 2019.- La falta de gasolina que afecta a la población venezolana, de forma más específica a los habitantes del estado Zulia, ha agudizado la crisis eléctrica en esa entidad debido a la ausencia del combustible para las plantas eléctricas.

“Se acabó la gasolina en Maracaibo. Solo pimpineros la venden y piden cinco dólares por cada 20 litros. Cada vehículo debe llevar cinco más. La Guardia Nacional se mantiene al margen y la policía de Omar Prieto tomó el negocio. Esto agrava el drama: No hay gasolina para plantas eléctricas y Corpoelec coloca dos horas de servicio al día”, precisó la periodista Maryorin Méndez vía Twitter.

En ese sentido, un usuario de dicha red informó a @ReporteYA que en Maracaibo “se vende el litro de gasolina en un dólar, la semana pasada 20 litros por 5 dólares”.

Por su parte la diputada a la AN, Elimar Díaz, indicó que en los hospitales del Zulia “ni siquiera en los quirófanos hay energía eléctrica, después de tres meses con un caos eléctrico ya no funcionan, no hay gasolina para el manejo de las plantas eléctricas”.

Además La Patilla señaló más temprano que al menos 70 camiones lecheros quedaron varados hoy en esa entidad por del falta del hidrocarburo.

Maduro, por su lado, denunció que 10 barcos que traían gasolina para el país fueron “saboteados”, lo que impidió “movilizar el combustible hacia las costas venezolanas”.

En cuanto al tema eléctrico, Voluntad Popular denunció más temprano que sectores de la capital zuliana estuvieron de 18 a 29 horas sin luz durante el último fin de semana.

