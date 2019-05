Fabiana Rosales denuncia ante la CIDH que medidas cautelares no son cumplidas

ND / 9 may 2019.- Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, denunció que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no han sido cumplidas por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Sin duda hay un patrón de hostigamiento”, dijo. “Casi siempre inicia por solicitudes recibidas por el TSJ de retirar la inmunidad parlamentaria a diputados”.

En la Audiencia de la CIDH se destacó, a su vez, que la Dgcim tiene un “patrón sistemático” que se basa es apresar a militares y civiles y luego acusarlos en tribunales militares, al tiempo de que se aseveró que las personas que son transferidas a este cuerpo “son brutalmente torturadas”.

Asimismo, la sociedad civil presente en la reunión alertó que hay otro patrón de persecución política en que “se allana la inmunidad de los diputados y los capturan injustamente. Ese patrón ha sido aplicado en contra de 10 diputados”.

Rosales, por su parte, aseveró que “este patrón fue aplicado al diputado Edgar Zambrano”, quien fue detenido el día de ayer en La Florida, pero que tuvo que ser trasladado junto con su vehículo en una grúa, hasta la sede del Sebin de El Helicoide.

La sociedad civil también enfatizó que los venezolanos han tenido que “enfrentar la desinformación” en un momento en que hay “violencia institucional y enorme represión” a las manifestaciones de calle de la oposición.

