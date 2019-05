Exoficial del Pentágono: Trump no se comprometió con una intervención militar en Venezuela

ND / 22 may 2019 – El exoficial del Pentágono y ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Frank Mora, aseguró que el mandatario Donald Trump nunca se comprometió con una intervención militar en Venezuela

“Trump nunca se comprometió de que iba a haber una intervención, creo que ni siquiera insinuó que va a haber una intervención militar, sino que va a ser una decisión que toma el presidente por supuesto, y sus asesores en el Pentágono y en la Casa Blanca. Él se mantiene bastante ambiguo y general como debe ser. La decisión no es sólo de él. Pero como dijo él, yo estoy preparado para la orden que se me dé. Yo personalmente no veo la posibilidad de una intervención militar a pesar de la tragedia que vemos en Venezuela. Creo que hay razones políticas y geopolíticas, por la cual n veo ésa posibilidad”, afirmó Mora a TVVenezuela Noticias.

Mora piensa que Trump debe tener cierta cautela sobre ése tema, por lo menos “durante los próximos 18 meses, ya que ha dado el mensaje de que no va a desplegar las tropas norteamericanas en aventuras militares, sobretodo 18 meses antes de las elecciones, y podría tener repercusiones políticas para él si realiza una intervención previo a ése lapso de tiempo”.

“Creo que el discurso belicista de que todas las opciones están sobre la mesa del presidente Trump y sus asesores ha hecho que pierda credibilidad en el mandatario, y ya no lo están tomando en serio. Recuerden que Maduro está asesorado por los cubanos, y ellos conocen muy bien éste guion de Estados Unidos, así que yo creo que los cubanos le han dicho a Maduro que no se preocupe, que nada de eso va en serio y que se mantenga fuerte”, aseveró Mora.

El exoficial del Pentágono confía en que “la amenaza tiene que venir del pueblo venezolano, del enfrentamiento constante que vemos liderado por Juan Guaidó. La democracia vendrá por los venezolanos. La Fuerza Armada tiene que ser parte de la fórmula para la recuperación de la democracia en Venezuela. Lamentablemente la administración de Trump está improvisando sobre la crisis de Venezuela”.

Lea más: En Claves: Los objetivos de la Ley Verdad

.@FrankMora_FIU, exoficial del Pentágono: No creo que haya intervención militar en Venezuela. A pesar de las expectativas que hay, durante los 18 meses, una intervención militar al pueblo venezolano no es posible #Código58 #TVVenezuela por: https://t.co/N4W0h35D9H pic.twitter.com/VyN3dqTdrw — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 de mayo de 2019

.@FrankMora_FIU, exoficial del Pentágono: Hay más incoherencia en el gobierno del presidente Donald Trump que cualquier otra cosa. Lamentablemente la administración de Trump está improvisando sobre la crisis de Venezuela #Código58 #TVVenezuela por: https://t.co/N4W0h35D9H pic.twitter.com/9DBVJBZsy2 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | Frank Mora | Intervención Venezuela | Venezuela