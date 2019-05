Exigen respuestas sobre la ayuda humanitaria en la sede de la Cruz Roja

Oleg Kostko / foto: @MariaGMonagas / 29 may 2019 / act: 12:56 p.m.- Un grupo de médicos, familiares de personas hospitalizadas y dirigentes políticos marcharon desde el Hospital de niños JM de los Ríos hasta la sede de la Cruz Roja para exigir a dicha entidad respuesta sobre la ayuda humanitaria recibida días atrás.

Así lo dio a conocer el portal de noticias Efecto Cocuyo en su cuenta de Twitter. “Manifestantes en denuncia de las muertes de los niños en el JM de los Ríos, de mantienen protestando frente a la Cruz Roja.”.

En dicha Manifestación participó la diputada María Hernández del Castillo. “Son seis niños que han muerto por culpa de la crisis que ha provocado el usurpador. Los recursos son gastados en armas y uniformes militares. Desde las afueras de la Cruz Roja protestamos”, escribió en su Twitter.

Por su parte, la abogada Rosibel Torres emplazó a la comunidad internacional que Venezuela “ya no da para más” al tiempo en que alertó que el país requiere de ayuda internacional de forma inmediata.

“La comunidad internacional no puede seguir inmóvil viendo lo que nos están haciendo, ya basta, ¿para cuándo, cuántos muertos hacen falta para que la comunidad internacional nos ayude? Nosotros no tenemos armas, ya está bueno (…) estos niños deben ir a Italia cuanto antes porque aquí ya no puede hacerse esos trasplantes, antes si pero han ido desmantelando todo”.

Una enfermera que participó en la manifestación dijo que en la sede de la Cruz Roja no tienen insumos. “Aquí está la foto de esta señora que falleció, se llamaba Calixta Araujo, nosotros la trajimos aquí (sede de Cruz Roja) y no la quisieron atender, la trasladaron para el Clínico porque aquí no podían ni siquiera ponerle un suero c…desumadre”.

“¿Cómo puede ser posible? No era nada mío pero era otro ser humano (…) cuando la trajimos para acá esta gente muérgana?”, agregó la joven quien exigió a Nicolás Maduro “que se vaya está matando a nuestra gente, es un genocida, un asesino silencioso que está matando mujeres, niños y ancianos ya basta”.

Lea más: Revenden ayuda humanitaria en Cojedes

#Ahora Manifestantes en denuncia de las muertes de los niños en el JM de los Ríos, de mantienen protestando frente a la Cruz Roja. 12:09 pm #28May pic.twitter.com/OTWdHb1m0J — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 29 de mayo de 2019

#29May Son seis niños que han muerto por culpa de la crisis que ha provocado el usurpador. Los recursos son gastados en armas y uniformes militares. Desde las afueras de la Cruz Roja protestamos. #NiUnNiñoMás pic.twitter.com/SvuOjlDl7v — Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) 29 de mayo de 2019

Bajo la consigna “Ni un niño más”, trabajadores de la salud y la educación marcharon hasta la sede de la Cruz Roja, en Caracas, para protestar por la muerte de 6 niños en un mes en el Hospital JM de Los Ríos. Rosibel Torres expresó su indignacion por estas muertes pic.twitter.com/nysrUwyV3A — Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) 29 de mayo de 2019

#29May Enfermera: Aquí está la foto de esta señora que falleció, nosotros la trajimos aquí (sede de Cruz Roja) y no la quisieron atender, la trasladaron para el Clínico porque aquí no podían ni siquiera ponerle un suero. Sigan nuestra transmisión #EnVIVO: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/W8KTSLWliA — VIVOplay (@vivoplaynet) 29 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | Cruz Roja | Venezuela