Ex asistente de María Gabriela Chávez: Moncada malversó fondos

ND / 6 may 2019.– Ana Carolina Rodríguez, ex asistente de la hija del fallecido presidente Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, acusó a Samuel Moncada de malversar fondos mientras se encontraba al frente de la diplomacia del gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU.“A finales del año 2017, los pagos empezaron a hacerse cada vez más demorados, muchas veces pasando los 6 o 7 meses sin salario de todos funcionarios en el exterior bajo el régimen de Maduro. Hemos visto como muchos funcionarios se han endeudado y han trabajado de otras formas para poder mantenerse y poder comer, siendo representantes diplomáticos que dan la cara por un país en el exterior”, denunció Rodríguez en una entrevista a TVVenezuela Noticias.

La ex asistente reiteró que en el 2017 “se retrasaban con los pagos y culpaban supuestamente a las sanciones que en ése momento no existían”.

Asimismo, expresó que renunció a su cargo porque tiene conciencia y “no puede tener una doble moral, al trabajar en una cumbre de desarrollo social cuando ves lo que pasa en tú país”.

En este sentido, señaló a Moncada como artífice de las mentiras del régimen madurista ante el foro internacional.

“Su función era mentir o disfrazar las condiciones de cómo en realidad estaban y por eso se le cancelaba lo de diplomático”, puntualizó antes de culparlo de realizar malversación de fondos decidiendo “a quien se le pagaba y a quien no, y que montos pagaba, desviando los fondos de todo el dinero que tomó”.

“Los recursos él (Moncada) los tiene en su poder porque supuestamente necesitaba tener un fondo de emergencia, o de repente necesita cancelarle un monto adicional a los empleados de su grupo de trabajo”, dijo Rodríguez, quien señaló que “en la misión no había dinero y luego entró una valija diplomática contentiva con este dinero que le fue cancelado a muchas personas que le adeudaban, y canceló como le dio la gana. La malversación pudiera ser de hasta 200 mil dólares”.

También hizo énfasis en que los diplomáticos venezolanos en todo el mundo carecen de la eficiencia del pago salarial además de su pago de vacaciones.

Por otra parte, aseveró que no conoce el paradero de la hija del fallecido presidente Hugo Chávez con quien trabajó.

Concluyó en que no tiene miedo de realizar las denuncias, y explicó que entiende el temor de funcionarios públicos que no se expresan ante el régimen de Maduro, y aseguró que no trabajaría más para la función pública porque “la cuestión aquí no es política, sino ser conscientes de que tenemos que cambiar el país de una u otra manera”.

Etiquetas: Ana Carolina Rodríguez | Maria Gabriela Chavez | Samuel Moncada