Eugenio Martínez: Se necesita también una renovación del TSJ para tener elecciones libres

Jesús A. Herrera S. / 21 may 2019.- El periodista experto en la fuente electoral, Eugenio Martínez, aseveró este martes que, antes de una renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para tener elecciones libres, primero hay que pasar por una renovación parcial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esto debido a que la Sala Electoral y la Sala Constitucional pueden “echar para atrás” cualquier decisión que se emane del CNE, dijo, al recordar que luego del 20 de mayo de 2018, el excandidato Henri Falcón había introducido un recurso de impugnación de las elecciones presidenciales, el cual recibió una respuesta del máximo tribunal que, según expresó Martínez, “dice en palabras más o palabras menos que el uso de recursos del Estado para promover una parcialidad política no es contrario a la ley”.

Aclaró que tanto la renovación del CNE como del TSJ se reflejan en el Estatuto de la Transición aprobado por la Asamblea Nacional, y consideró que lo que hay que hacer es “adelantar el proceso por lo menos de elección del comité de postulaciones”.

En cuanto a candidatos para futuras elecciones, el experto señaló que lo primordial es recuperar la confianza del ciudadano en el voto como un mecanismo para salir de la crisis, que va por sobre las condiciones electorales.

“Puede ocurrir que la comunidad internacional pacte condiciones electorales hermosas y no lo creen y ustedes (el pueblo) no van a ir a votar porque no tiene confianza, así que antes de hablar de postulaciones o candidaturas, lo primordial es recuperar la confianza en el voto”, expresó.

Quintero y hechos del estado Bolívar

En tanto, Martínez se refirió a Carlos Quintero, teniente coronel del Ejército quien, según el mayor general (r) Hugo Carvajal, tuvo gran participación en el “fraude electoral” del 2018.

Dijo que Quintero no resolvió el problema que ocurrió en Bolívar, porque, afirma, con complicidad de miembros de mesa, Plan República, funcionarios del CNE y de las autoridades regionales; la transmisión de actas de 11 máquinas se detuvo, las mismas fueron transcritas “a mano” en la sede de la Junta Regional y ese resultado no coincidió con el chorizo de la máquina, que es el reporte, algo en pleno conocimiento de quien forma parte de la Junta Nacional Electoral.

“Esas 11 mesas no coinciden, son las que le permitieron al candidato del PSUV ganar. Carlos Quintero lo sabía y desde su oficina podía ver que el resultado que estaba cargado en el sistema no coincidía con el reporte de transmisión. No podemos decir que fraguó el fraude pero sí que quien tenía que tomar correctivos era el rector Carlos Quintero y no lo hizo”, expresó.

Por su parte, aseveró que la carta enviada por Carvajal “llegó dos años tarde” y solo “describe a una persona que para una parte del mundo político era conocido y para buena parte de la opinión pública era desconocido”, haciendo énfasis en la relevancia de los rectores incorporados al CNE.

“Si vamos al 2018, la votación, no había nada que manipular desde el punto de vista automatizado. El candidato que oponía Maduro salió vencedor solo en tres municipios, nadie participó, lo que sí pudo haber ocurrido es que a las 8 de la noche seguía el 28% de las mesas abiertas y lo que hicieron fue abultar los datos de participación y habría que recordar que solamente 29% de los electores, es decir, solo 3 de cada 10 habilitados para votar, fueron al evento electoral”, comentó.

Sostiene que Quintero tiene mucha importancia el CNE porque “tiene el poder de la información”, ya que puede saber si una máquina falla en cualquiera de las mesas, y, sobre todo, tiene la potestad de “aprobar” la sustitución del aparato. “Ahí es cuando empieza el problema”, dijo.

“Tiene tanto o más poder que Lucena por eso. Eso no es nuevo”, advirtió.

Martínez explica que el problema con el CNE yace en las condiciones técnicas y políticas, “no es cuestión de agregar un rector nuevo”, pues afirma que es “bastante complejo” equilibrar el sistema electoral.

