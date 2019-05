El Estímulo: Ford reduce al mínimo número de empleados en Valencia

Jhoan Meléndez / 30 may 2019.- Ford Motor, ubicada en Valencia, ha reducido su número de trabajadores al mínimo debido a que un indeterminado número de empleados se ha retirado de la empresa voluntariamente.

No obstante, esto no significa que la ensambladora esté evaluando su salida definitiva de Venezuela, al contrario, planifica quedarse y adaptarse al disminuido mercado de vehículos que queda ahora, aseguró la firma a El Estímulo, a través de un cuestionario por escrito.

“Nuestra planta en Valencia continúa operando, adaptando la oferta con la demanda, en línea con los pedidos de nuestros concesionarios. Ford lleva 56 años operando en Venezuela y no tiene planes de abandonar el país”, aseguró la automotriz al salir al paso a rumores en la zona de Carabobo.

Según extrabajadores, al menos 800 de ellos se acogieron al paquete de retiro desde diciembre de 2018 porque avizoraban un futuro nada prometedor en la planta que, aseguraron, ya ha sido parcialmente desmantelada.

De hecho este año no se ha ensamblado ni un solo carro, y no hay ni siquiera plan de producción, dijeron fuentes sindicales.

