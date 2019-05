Esposa de Zambrano denunció que lleva 22 días sin saber de él

Luis Sequera / 30 may 2019.- La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sobella Mejías, esposa del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, denunció que desde la detención del parlamentario no tiene información referente a su estado salud.

El pasado 8 de mayo funcionarios del Sebin interceptaron la camioneta de Zambrano cuando salía de una reunión del partido Acción Democrática (AD) en la Florida, ante la negativa del legislador de salir del vehículo para su detención, los agentes ordenaron a una grúa remolcarlo hasta la sede de este cuerpo de inteligencia.

“No se ha podido ver, ni los abogados. Es una obligación del Estado preservar su salud y seguridad (…) es un derecho que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico vigente”, dijo Sobella en entrevista a Vladimir Villegas para Unión Radio.

Mejías resaltó que el único organismo que puede allanar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución.

“Edgar es un gran defensor de los DDHH, incluso habló con el papa en defensa de los DDHH de los privados de libertad; es un hombre de paz y de conciliación; con talante democrático que siempre ha juzgado en beneficio de los necesitados”, apuntó.

Asimismo exigió al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos humanos del legislador, establecidos en la Carta Magna y en la Declaración Universal de los DDHH.

“Estamos en este momento abogando porque queremos ese país donde todos quepamos, donde no se criminalice ni se judicialice la disidencia”, concluyó.

