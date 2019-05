Erick Altuve no ha sido enterrado porque a la dueña de la parcela “no le cae la transferencia”

Luis Sequera / 29 may 2019.- La periodista Esteninf Olivarez informó a través de Twitter que el niño Erick Altuve, fallecido en el hospital José Manuel De Los Ríos, no ha recibido santa sepultura, debido a que la dueña de la parcela donde va a ser enterrado, no se le ha hecho efectiva la transferencia por el pago del terreno.

“Erick Altuve no ha sido sepultado. La dueña de la parcela donde descansará su cuerpo dijo que hasta que no caiga la transferencia no se puede enterrar “que le pongan hielo” le dijo la mujer a sus familiares”, señaló la periodista.

Altuve de 11 años de edad falleció el pasado domingo 26 de mayo en horas de la tarde, el cuarto niño recluido en el JM de los Ríos en espera de un trasplante de médula ósea.

Erick Altuve no ha sido sepultado. La dueña de la parcela donde descansará su cuerpo dijo que hasta que no caiga la transferencia no se puede enterrar “que le pongan hielo” le dijo la mujer a sus familiares. Se puede ser más (CDSM)(Perdón) pero aquí no cabe la buena educación pic.twitter.com/2GSxjjW2ge — Esteninf Olivarez (@esteninf) 29 de mayo de 2019

Lea más: Exigen respuestas sobre la ayuda humanitaria en la sede de la Cruz Roja

vaya al foro

Etiquetas: crisis humanitaria | Erick Altuve | hospital José Manuel De Los Ríos