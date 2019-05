Piticubano del siglo XXI

Cuba, qué linda es Cuba

Quien la defiende la quiere más

Cuba, qué linda es Cuba

ahora sin yanquis te quiero más.

Carlos Puebla

Con mucha honra revolucionaria me declaro: Piticubano, ¡así como lo oye caballero! Pi ti cu ba no, admirador del Líder de Líderes, mi abuelo político y sentimental, el Padre de mi Padre, el de mi Líder, pues.

Para mí el inmundo mundo capitalista, históricamente, debe dividirse en A. F. y D. F., es decir Antes y Después de Él, de Fidel: El Inmortal, el Comandante en Jefe de todos los jefes y comandantes. Sin Fidel no soy nadie, ni nada, soy con Él y en Él. Mi inocua identidad se diluye, pienso lo que Él piensa, quiero lo que Él quiere, no soy nada sin Él.

Vaya que me gusta el lechón y no el Prime Rib, que adoro el congrí y no las habichuelas rojas, que por rojas no dejan de ser imperialistas. Me gusta el ron y no el bourbon de traidora resaca, fumo tabaco negro y no esos rubios de Virginia que son los que dan esa enfermedad capitalista llamada cáncer.

Admiro la Nueva Trova Cubana, ¡vaya pa´ el carajo Moré, Portabales y la Sonora!, y esa pitiyanqui ya decedida, la del Azúca, la ingrata Celia, de apellido herético y traidor. Soy hombre de malecón y no por eso maricón como los niños bonitos del Este que no están con la Revolución.

Hollywood es una **** al lado de las realizaciones del ICAIC, Manuela compite en pie de igualdad con lo que El Viento se llevó. Martí es mejor poeta que Whitman, Borges no le da por los pies a Carpentier. Capablanca es superior campeón de ajedrez que Fischer. Nuestra selección de béisbol es más destacada que los inmundos Mulos de Manhattan.

¡No joda! ¡Chávez y Maduro son mejores estadistas que cualquier presidente del imperio. Como Fidel no hay dos. Raúl es un come **** que lo que quiere es andar de conga y samba con los gringos bloqueadores.

Ahora más que nunca es el tiempo de hacer declaración de fe, de que el mundo sepa que la Venezuela Bolivariana, revolucionaria y antiimperialista es sobre todo castro – comunista. Felices estamos de la multitudinaria presencia de militares, espías, asesores, médicos, guardianes del nuevo Líder que son eficaz escudo de protección. Ojalá la invasión de Machurucuto hubiese triunfado, hoy seríamos un feliz Estado asociado de la Isla de la Felicidad, la Cubazuela soñada por el Líder de todos los Líderes. Pronto iremos en procesión desde el Cuartel de la Montaña hasta Santiago de nuestra Cuba bella para rendirle merecidos honores al Caballo inmortal, al Añorado, al que vive y reina en nuestra mente por los siglos de los siglos, sin Amén.

