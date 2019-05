¿Guaidó trabaja pa’ lapa?

Los electores se alejaron de las urnas y en 1999, gracias a la antipolítica, a la moralina de los notables, a medios de comunicación suplantando a los partidos y al resentimiento de preteridos e irredentos, sepultamos la República civil y democrática, y le entregamos la nación a una banda de facinerosos, acaudillada por un ignaro, revanchista e incompetente golpista y magnicida frustrado, responsable intelectual y material de la mayor tragedia humanitaria de nuestra historia, quien se acuarteló en la “patria” e hizo de esta su particular hacienda, a la manera de los dictadores novelados por Valle Inclán, Asturias, Carpentier, Roa Bastos y Ibargüengoitia; y, por si fuese poco, al estirar la pata nos encasquetó un usurpador sin luces, bajo la tutela de los hermanos Castro Ruz. Ahora, en el año XX de la revolución bonita, peor no podríamos vivir.

Raúl Fuentes

No conocía al mozo Guaidó, aplaudo su aparición como presidente encargado por efecto te la rotación partidista en la dirección de la legitima Asamblea Nacional; emerge como guía inesperado de un país en busca obsesiva de un LÍDER que encarnara sus legítimas ansias de libertad.

Es un hombre joven, carismático, fervoroso creyente en la democracia, valiente, atrevido, casado con bella mujer y padre de una adorable adorable niña, que ha despertado – una vez más – la esperanza de un cambio radical del rumbo que llevó al país al abismo, al despeñadero, a encallar en las destructoras rocas del Socialismo del siglo XXI.

Lo que más exalto es la llegada a la palestra pública de un representante de una novísima generación de jóvenes políticos, ajenos a las componendas de la vieja usanza electoral punto – fijista. No es conveniente que el país siga en manos del Poder Gris, de los que con calva, bastón y canas pretenden perpetuarse en el poder, de ese mando ga – ga ya tenemos experiencia, toca pues a una nueva generación de venezolanos hacer su merecida contribución al futuro de un país que merece seguir siendo querido y no sufrido.

Aplaudo también que los tradicionales coge centímetros de prensa y minutos de radio y televisión, reiterados protagonistas en las redes sociales, se pongan de lado, pero no necesariamente aparte, reconociendo que su cuarto de hora ya pasó, ciertamente no necesitan seguir castrando, conculcando, relegando, a las nuevas generaciones tal como el doloroso pasado político venezolano desafortunadamente lo registra.

Apostemos por la renovación, tengamos fe en la nueva dirigencia del país excelentemente formada allende y aquende; la experiencia política ciertamente se adquiere… no llega como mana del cielo, agradezcamos el sabio y oportuno consejo de los que contribuyeron con creces, en su momento, a que Venezuela fuese un país para querer: Fundaciones, Universidades, Centros de Investigación, Cátedras internacionales, esperan gustosos por su conocimiento y sapiencia. Ya lo dijo con absoluta propiedad el premonitor Leonardo da Vinci. La sabiduría es hija de la experiencia.

¡Ojalá Guaidó no trabaje pa’ lapa gris!

