Enrique Ochoa Antich: Adelantar elecciones sin consultarle al pueblo es una arbitrariedad

especial Enrique Meléndez / 28 may 2019.- Enrique Ochoa Antich no cree que Nicolás Maduro sea un usurpador ni en el adelanto de las elecciones presidenciales a menos de que, primero, se le haga la pregunta a los venezolanos en un referendo consultivo.

“Es la forma de convocar esas elecciones, respetando la Constitución. Sin consultarle al pueblo soberano unas elecciones anticipadas serían una arbitrariedad inconstitucional”, dice. “Para el referendo consultivo que proponemos se requiere designar por acuerdo un nuevo CNE. Pedimos que las conversaciones en Oslo se concentren en ese punto, y que se llegue a un acuerdo parcial a ese respecto. Un nuevo CNE reconocido por todos reabriría la ruta democrática y electoral. Mientras se exploran otros acuerdos, los nuevos rectores pueden ir haciendo su trabajo”.

Ochoa Antich ha conformado junto con otros dirigentes de izquierda y ex ministros del gobierno de Hugo Chávez la Alianza por el Referéndum Consultivo.

A continuación nuestra entrevista:

¿Usted cree que las negociaciones entre la oposición y el gobierno en Oslo permitirán una salida a la crisis política que vivimos?

-Podrían permitir esa salida si se hacen bien las cosas. Hay que conjurar dos peligros. El primero: que el gobierno quiera usarlas como un truco, para pretender engañar al interlocutor. Y, la visión de todo o nada de la oposición extremista que pone siempre como precondición la salida de Maduro. Ambos polos deben entender, que toda negociación supone ceder de lado y lado.

-Ojalá se aíslen los extremos de lado y lado que procurarán boicotear las conversaciones. Ojalá escuchen a la mayoría del país que quiere acuerdo, y que cese la crispación y el pleito.

¿Está usted de acuerdo con un gobierno de transición que convoque a unas elecciones o sería mejor ir antes a un referéndum?

-La propuesta que hemos formulado desde la Alianza por el Referéndum Consultivo es la de convocar a un referendo para preguntarle al pueblo si quiere o no un relegitimación de todos los poderes públicos nacionales, mediante elecciones generales. Es la forma de convocar esas elecciones, respetando la Constitución. Sin consultarle al pueblo soberano unas elecciones anticipadas serían una arbitrariedad inconstitucional.

-Para el referendo consultivo que proponemos se requiere designar por acuerdo un nuevo CNE. Pedimos que las conversaciones en Oslo se concentren en ese punto, y que se llegue a un acuerdo parcial a ese respecto. Un nuevo CNE reconocido por todos reabriría la ruta democrática y electoral. Mientras se exploran otros acuerdos, los nuevos rectores pueden ir haciendo su trabajo.

-Nuestra propuesta es que, incluso, los acuerdos a que se llegue en Oslo sean publicados; debatidos por el país y, al final, sometidos a referendo para que adquieran legitimidad constituyente. Hemos considerado la posibilidad de un gobierno de emergencia y de unidad nacional. Incluso, el pueblo soberano podría decidir que entre el referendo y las elecciones generales, cuatro quintas partes de los actuales diputados designen ese gobierno. Así se hacía con la Constitución de 1961, y así se eligió a Ramón J. Velásquez.

¿Es Maduro un usurpador como lo acusa Juan Guaidó?

-No. Este es un régimen político afectado por una crisis de legitimidad desde hace al menos doce años. Desde que el gobierno confiscó la autonomía de los poderes públicos,. Este gobierno, en particular, ha subrayado esa legitimidad cuando, abusando de su poder, arrebató competencias a la nueva AN; intervino el TSJ; bloqueó el referendo revocatorio, y convocó a una Constituyente espuria en un claro autogolpe de Estado.

-Maduro, es cierto, fue electo en unas elecciones influidas por un abuso de poder, como nunca antes; desde la inhabilitación de la MUD, hasta la compra explícita de votos. Pero no hubo fraude propiamente tal. La prueba es que sólo obtuvo el 29% de los votos. Creo que se puede comprender que si hubiese habido fraude se habría colocado una votación claramente mayoritaria. La principal razón por la que Maduro fue electo presidente fue la abstención de buena parte de la oposición.

-Si en vez de caer en provocaciones, la oposición hubiese votado masivamente Maduro no sería hoy presidente.

¿Participaría usted en las elecciones legislativas que está planteando el gobierno?

-Sí. Exigiría condiciones: reclamaría que esas elecciones fueran acompañadas de un referendo consultivo para adelantar las presidenciales; reclamaría que se regresara a un sistema de representación proporcional absoluta, etc., pero sí participaría. El mejor modo de luchar por mejores condiciones es participar, no ponerse al margen. No sé si como candidato o como votante, pero sí participaría.

-Para mí la ruta democrática tiene cuatro dogmas: voto, siempre; diálogo y negociación, siempre; protesta social, sólo pacífica; tutelaje extranjero, nunca. Y estoy convencido, de que muchos partidos y organizaciones de la oposición democrática participarán, si fuese el caso.

¿Cómo califica usted el rol de Rodríguez Zapatero en Venezuela como asesor de Nicolás Maduro?

-Que yo sepa, Rodríguez Zapatero no ha sido ni creo que vaya a ser asesor de Maduro. Aunque no haya sido exitoso, tampoco creo que durante las negociaciones trabajara para el gobierno. Intentó, es cierto fallidamente, un camino de diálogo, y creo que fue objeto de injustas campañas de desprestigio por parte de sectores extremistas de la oposición.

¿Qué piensa de las denuncias de la presencia del ELN en Venezuela?

-Esa presencia constituye una vergüenza y una cesión de nuestra soberanía. Y es imposible explicársela sin complicidad de algunas autoridades.

¿Qué lectura tiene usted de los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo?

-Creo que con su triunfo en España y Holanda el socialismo democrático y liberal europeo comienza a recuperarse. Y es refrescante la despolarización y el incremento de liberales y verdes. La preocupación de la subida de la ultraderecha en países como Italia y Hungría, al final, dada su falta de cohesión, creo que tendrá poca incidencia en el nuevo Parlamento Europeo.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | Ochoa Antich | Oslo | referendo consultivo