Empleados del consulado del gobierno de Maduro en Curazao denunciaron maltratos y amenazas

ND / 29 may 2019 – Un grupo de empleados del consulado de Venezuela en Curazao denunciaron tratos violentos y amenazas de Sergio Armando Gutiérrez Moreno, funcionario del consulado, a quien vinculan directamente con la cónsul Marisol Gutiérrez, para amedrentarlos.



Lea a continuación la carta completa de los empleados que hacen la denuncia:



“Nosotros, los empleados locales del Consulado de Venezuela en Curazao, hacemos del conocimiento público el trato violento y las amenazas recibidas por parte de un funcionario del consulado, quien tiene todo el apoyo de la cónsul Marisol Gutiérrez para amedrentar, insultar, agredir física y verbalmente a los empleados locales.

Este señor, quien responde al nombre de Sergio Armando Gutiérrez Moreno, quien no tiene contrato firmado con el consulado y cuyo cargo “oficial” dentro de la misión diplomática es de conductor, es ex militar y ex escolta de la Sra. Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y hermana de la Cónsul.

El ciudadano Sergio Gutiérrez, fue traído a Curazao por la Cónsul de manera irregular, porque no lo envió la Cancillería de Venezuela. Aquí la Cónsul le consiguió documentos locales y desde entonces este señor ha estado usurpando funciones para las que no está acreditado, para las que no está formado. Este señor visita a los detenidos indocumentados/refugiados en Curazao, por ejemplo, sin tener ni idea del debido proceso en estos casos.

El hecho violento ocurrió el día de ayer martes, 28 de mayo, cuando en horas de la tarde, sostuvimos una reunión con la Cónsul para tratar el retraso del pago de nuestros sueldos, cuando estamos cumpliendo 5 meses sin percibir nuestros salarios. Esta reunión se efectuó por insistencia de nosotros y fluyó con bastante tranquilidad, donde cada compañero fue explicando su situación y entre todos expusimos posibles soluciones. Como siempre, no se llegó a nada en concreto, solo toca esperar. Bueno si, la Cónsul nos propuso que fuéramos a protestar al Consulado de Estados Unidos, quienes, según ella, son responsables de nuestra situación.

Al final de la reunión, cuando la Cónsul preguntó si alguien más quería decir algo, el señor Sergio Gutiérrez, quien había estado callado durante toda la reunión tomando notas, pide la palabra y de inmediato, a los gritos y con mucha violencia, arremetió contra todos nosotros, insultándonos, amenazándonos con una serie de calificativos politiqueros, cuando nosotros como empleados locales no tenemos nada que ver con política, queda expresado muy claro en nuestros contratos y en la normativa interna de las misiones diplomáticas. Pero no, este señor, no se conformó con amedrentar y sugerir que ellos podrían jugar con nuestro dinero, sino que intentó pegarle a un compañero y se le enfrentó casi para agredir a una de las compañeras. Lo más triste es que este acto cobarde, bochornoso, indigno de una misión diplomática, fue apoyado y aupado por la jefe de misión, la cónsul Marisol Gutiérrez.

Una compañera curazoleña, que va a cumplir 40 años trabajando en el consulado, comentaba entre llanto y gran decepción que nunca en sus años de servicio había presenciado una situación tan denigrante. Evidentemente, todos nos le enfrentamos al señor Sergio Gutiérrez, mientras que la Cónsul lo defendía. Lo que en un principio era una reunión para buscar soluciones, se convirtió en el enfrentamiento de dos bandos. Por un lado la Cónsul y el exmilitar violento, y por otro lado los empleados locales. Este caso seguirá su curso legal en la oficina de labor de Curazao.

Para finalizar, queremos expresarle públicamente al señor Sergio Armando Gutiérrez Moreno, que sus tácticas militares, intimidatorias, violentas y agresivas no nos detendrán en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. A la cónsul Marisol Gutiérrez, queremos pedirle que recapacite, que no apoye y aliente este tipo de acciones y que no siga destruyendo al Consulado de Venezuela en Curazao, el cual cumplirá 150 años de actividades ininterrumpidas en la isla el próximo 10 de diciembre de 2020. También queremos recordarle a la Cónsul que en un siglo y medio, muchos han sido los gobiernos que han pasado y esta misión siempre será la representación de un país llamado VENEZUELA”.

