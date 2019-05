Eduardo Vale (VP): Corpoelec masacra a los marabinos

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 27 may 2019.- El coordinador municipal de Voluntad Popular (VP), Eduardo Vale, aseguró que sectores de Maracaibo pasaron entre 18 y 29 horas sin luz durante el último fin de semana.

“En los últimos días parece un pecado haber nacido en Maracaibo. Somos uno de los municipios más golpeados por la crisis eléctrica generada por este régimen usurpador. Durante este fin de semana sectores pasaron entre 18 y 29 horas sin electricidad sin que Corpoelec haya dado una explicación”, afirmó Vale.

El dirigente de la tolda naranja lamentó que desde el pasado siete de marzo, fecha en la que se registró el primer apagón nacional, se haya agudizado la falta de electricidad en la capital zuliana.

“Vivimos en permanente oscuridad, porque el racionamiento 6X6 no se cumple, quitan la electricidad sin ninguna planificación. La luz se va cada vez que les da la gana y vuelve por dos o tres horas. Lo que estamos viviendo los maracaiberos es un verdadero desastre, no tenemos luz, agua ni ningún servicio público que funcione de manera óptima. Además la escasez de gasolina está llevando a una paralización de la ciudad, ya que no hay como movilizarse”, aseguró.

Vale calificó como “una masacre” la falta de electricidad en Maracaibo, debido a que las altas temperaturas que se registran en la región afecta directamente a los ciudadanos.

“El régimen usurpador de Nicolás Maduro nos está matando. La vida de los maracaiberos transcurre entre angustiantes horas sin electricidad rodeados de zancudos, mientras que Corpoelec se burla del pueblo zuliano a través de su cuenta en la red social Twitter, donde no da una explicación de lo que está ocurriendo. Hace unos días estuvieron de visita los representantes del estado mayor eléctrico y no trajeron ninguna solución, solo realizaron un acto político para prometer mejoras y reactivación de las termoeléctricas que no efectúan”, apuntó.

En ese sentido criticó el silencio de las autoridades regionales, quienes no dan respuesta a la población sobre el tema eléctrico.

“Es una burla contra el pueblo que quienes usurpan el poder regional aseguren que no volverán a fijar posición sobre la electricidad, porque es competencia de Corpoelec. Son unos incapaces que no pudieron resolver la crisis y ahora, se lavan las manos diciendo que no es su competencia. Los maracaiberos exigimos una respuesta oficial y una solución real a la crisis, no queremos más racionamientos ni planes de administración de carga”, enfatizó.

