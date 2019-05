Declaración política

La Dirección Nacional de Copei acaba de emitir una declaración política que merece ser comentada. Comienza esa declaración expresando que el interés nacional debe prevalecer sobre cualquier interés parcial, partidista o personal. Parece un concepto muy simple, pero esa cuestión está referida a una de las causas principales de nuestra tragedia. No hemos logrado salir de la crisis porque los intereses grupales del gobierno y de la oposición han prevalecido por encima de los intereses de Venezuela y de los venezolanos.

La declaración afirma con toda contundencia que es Venezuela y los venezolanos lo que importan por encima de cualquier otra consideración.

Afirma la declaración que la solución de la crisis tiene que ser pacífica, democrática, constitucional, electoral y consensuada y que el único árbitro posible es el pueblo venezolano como depositario de la soberanía nacional.

No hay nada más que agregar. Las palabras tienen un significado muy claro: la solución de la crisis tiene que ser pacifica, no violenta. Democrática, no arbitraria. Electoral, no golpista y consensuada, es decir inteligente, civilizada, constructiva.

La Declaración Política de Copei invita a que todo el esfuerzo opositor se oriente a lograr un desenlace electoral lo más pronto posible y lo más transparente posible. Un proceso electoral con todas las garantías necesarias y con una supervisión internacional profesional y confiable para todas las partes involucradas.

Advierte el Documento que el gobierno puede alegar que ya las elecciones presidenciales se celebraron el 20 de mayo del año pasado. Copei sin embargo expresa lo que es evidente. Esas elecciones no resolvieron la crisis. Todo lo contrario. Por tanto se impone convocar una nueva consulta al soberano para abordar la solución efectiva de la crisis nacional.

Recomienda la Declaración Política de la Dirección Nacional de Copei que todos los factores favorables al cambio político se agrupen alrededor de una Alternativa Democrática unida y coherente. No se trata, de una federación de partidos. Se trata de un movimiento político comprometido con la ruta electoral con una dirección política única y reconocida por todos, con un mensaje atractivo que no solo denuncie la tenebrosa realidad del presente sino que anuncie la Venezuela que entre todos queremos construir, con una estrategia consensuada y con candidatos únicos para los cargos de elección popular.

Se trata de una Alternativa Democrática que interprete y se identifique con la voluntad de cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos.

Hay otros aspectos muy importantes que aborda el Documento en cuestión. Las limitaciones del espacio periodístico que imponen poner punto final aquí.

Seguiremos conversando.

@EFernandezVE

vaya al foro

Etiquetas: Eduardo Fernández