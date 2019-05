Los valientes emprenden, los timoratos estorban

Difícil entender el por qué algunos intentan bajarle el piso al ingeniero Guaidó, presidente (e) de Venezuela, alegando que no cumplió su promesa de entrar la ayuda humanitaria por el Táchira y que tampoco logró que una masa crítica de oficiales desconociera a Maduro.

Solo los timoratos esperan que no haya ningún riesgo para dar un paso. Las grandes civilizaciones surgieron porque emprendedores valientes desafiaron los peligros, fallaron algunas veces,pero insistieron hasta lograr lo que se propusieron. Todos los generales anuncian antes de una batalla que van a triunfar, por aquello de “ quien no está dispuesto a vencer, está vencido”. Lafortuna premia a los audaces, decía Virgilio. Por el contrario, los timoratos estorban y esperan que todas las condiciones estén controladas, para no correr ningún riesgo. Critican y tildan de fracaso cualquier acción que no tiene éxito inmediato.

Nuestra sociedad no se ha doblegado ante el totalitarismo. No hemos logrado derrotarlo, pero en cada enfrentamiento lo hemos debilitado. La abstención en la elección del 20 de mayo del año pasado y las manifestaciones con lamentable saldo de ciudadanos asesinados determinaron el rechazo y desconocimiento de Maduro por parte de los gobiernos democráticos del mundo.

El presidente (e) Guaidó tenía que intentar que entrara la ayuda humanitaria, aún corriendo el riesgo de que los paramilitares de Bernal y de Iris Varela lo impidieran por la fuerza de las armas y que los militares permanecieran impasibles, salvo un grupo pequeño. ¿Cómo puede alguien decir que Guaidó quedó mal? ¡Quedó mal el régimen criminal y cobarde al que no le importa la salud de los venezolanos, ni disparar en contra de ciudadanos desarmados!

Algunos opinadores también critican a Guaidó por los hechos de La Carlota. ¿Acaso hizo algo diferente a lo que ha predicado sobre la necesidad de instar a los militares a respetar la Constitución, para lo cual es condición imprescindible que desconozcan al usurpador Maduro? Ningún civil entró a la Base Aérea, sino que Guaidó, los diputados y ciudadanos que se presentaron en la puerta recibieron a varios oficiales y personal de tropa que se sumaron a la concentración. No hubo golpe de estado, aunque si se hubiese producido estaba plenamente justificado constitucionalmente. Es posible que varios oficiales no respondieran. Ello ha sucedido en otros casos, pero es muy poco probable que Padrino López estuviese comprometido. ¿Quién quedó mal? ¿Los militares que no atienden el llamado a defender la Constitución o los civiles que los instan a ser institucionalistas?

Otros especuladores afirman que la liberación de Leopoldo López ocasionó una reacción negativa que abortó el desconocimiento generalizado a Maduro y la aceptación de Guaidó como presidente (e). Eso no tiene sentido. Lo de Leopoldo fue un duro golpe para el régimen. Aplaudimos su decisión de presentarse en La Carlota, la de sus custodios que lo permitieron y también su posterior entrada en la embajada de España para protegerse de un muy probable asesinato.

Hay quienes opinan de buena fe que hay que descartar cualquier relación con los rojos e inclusive que el Psuv no debe participar en una futura elección. Al respecto hay que ser realistas. El Psuv controla la mayoría de las gobernaciones y alcaldías y cuenta con un grupo de diputados. Además, controlan el TSJ,aunque sea espurio, y a casi todos los tribunales. Sus paramilitares pueden ser muchos o pocos, pero están armados y cuentan con el respaldo de un número indeterminado de oficiales de la Fuerza Armada. Es decir, no es un grupo al que se puede ignorar.

Sobre la aplicación del artículo 187-11 de la Constitución y nuestra reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), no pareciera que podemos aspirar mucho. El profesor Adolfo Salgueiro, destacado internacionalista, ha escrito artículos muy realistas y equilibrados sobre ese tema. Por otra parte, todo indica que nuestra Fuerza Armada no quiere correr el riesgo de otro enfrentamiento como el de Puerto Cabello, en un ambiente de mucho rechazo hacia los militares. Al no producirse el quiebre de quienes detentan las armas y ante la poco probable intervención internacional y la dificultad de una huelga general por las amenazas de saqueo y de expropiaciones, pareciera que la opción que queda es aceptar la realización de elecciones con estricta supervisión internacional, cambio del CNE, revisión del Registro Electoral, levantamiento de las inhabilitaciones y voto de venezolanos en el exterior.

Nuestra solidaridad con todos nuestros diputados, especialmente con los secuestrados Requesens, Caro y Zambrano, con los diez exiliados, cuatro protegidos en embajadas, siete perseguidos y con inmunidad allanada y tres desproclamados por el TSJ ilegítimo.

Como (había) en botica: El Grupo 1BC ha pagado caro su defensa a la libertad de expresión. El totalitarismo les cerró RCTV, 92.9 FM y recientemente 750AM. Nuestra solidaridad con el Grupo y sus trabajadores. Lamentamos los fallecimientos de Leopoldo Heredia y de Luis Mata Marín, compañeros de Gente del Petróleo de la Mesa de Guanipa ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

Etiquetas: Eddie A. Ramírez