Guaidó: logros, frustraciones y expectativas

El ingeniero Guaidó, presidente (e) de Venezuela, despertó un apoyo unánime cuando se juramentó, pero las críticas afloran gradualmente. Quizá si cada uno de nosotros contesta las siguientes preguntas, podríamos tener una evaluación menos sesgada, influida por la desesperación de salir del totalitarismo ¿Qué logros ha tenido el ingeniero Guaidó desde enero a la fecha? ¿Cuáles son las frustraciones de algunos sobre su desempeño? ¿Cuáles son las expectativa?

Logros:

1- Guaidó despertó a una oposición que estaba un tanto dormida y que no respondía a las convocatorias de otros dirigentes que han estado más tiempo en la palestra, la mayoría de los cuales han sido descalificados injustamente. El éxito inicial de Guaidó se debió más a ser una cara nueva que a sus propias cualidades, las cuales afloraron gradualmente.

2-El siguiente logro fue hablarle al país nacional y no al país político. Su mensaje de reconciliación y de aceptación de quienes han estado del otro lado ha sido positivo.

3- Ha tenido el coraje de dirigirse a la Fuerza Armada instándola a respetar la Constitución. No se ha producido un pronunciamiento masivo, pero es significativo el número de oficiales y de tropa que lo han reconocido como presidente (e).

4- La libertad de Leopoldo López y de Iván Simonovis es otro logro, que evidenció que Maduro no controla la totalidad del Sebin.

5- Reconocimiento como presidente (e) de casi 60 países, aunque el mérito también corresponde a otros que realizaron esa gestión.

6- La designación de varios embajadores y la aceptación de los mismos por los países. La OEA reconoció al gobierno de Guaidó y a su delegado, el distinguido constitucionalista Gustavo Tarre Briceño.

7- Guaidó no ha logrado poner fin a la usurpación, pero tiene acorralado a Maduro. Este no solo no ha podido ponerlo preso, sino que está pidiendo cacao.

Frustraciones

1 – Para quienes esperaban que la ayuda humanitaria ingresara por Táchira porque la Fuerza Armada desconocería la orden de Maduro, la acción fallida les resultó una frustración. Sin embargo no toman en cuenta que varios militares reconocieron a Guaidó, tumbando el mito de que los verde oliva son incondicionales de Maduro. Además, la repercución internacional en contra de Maduro fue unánime.

2- Los hechos de La Carlota también frustraron a creyentes de que ese día sería el pronunciamiento militar. No fue así. No fue un intento de golpe de estado, sino un llamado más a que los militares respeten la Constitución.

Expectativas

Como predicadores de los principios y valores de nuestra civilización deseamos que se cumplan las expectativas del abandono del poder por Maduro y su grupo, que se enjuicien por violadores de los derechos humanos y corruptos, que se establezca un gobierno de transición de un año, que haya elecciones y un pacto de gobernabilidad quizá por diez años ¿Es posible que se puedan cumplir todas estas expectativas? ¿Tenemos la fuerza suficiente para ello?

El régimen está acosado por las protestas internas en demanda de democracia y hundido por su estúpido proceder que destruyó el aparato productivo, quebró las empresas del Estado, y promovió la hiperinflación; además, lo devoró la corrupción e ineptitud para mantener los servicios públicos. Adicionalmente, enfrenta el desconocimiento de gobiernos democráticos. Sin embargo no está desvalido, ya que cuenta, por ahora, con el apoyo fundamental de la Fuerza Armada. Por parte de los demócratas la lucha ha sido y es heroica, pero sin la fuerza necesaria para sacar a un totalitarismo enraizado.

¿Qué hacemos? ¿Insistimos en lo que con gran valor hemos hecho pero sin lograr la salida del tirano usurpador? Debemos entender que cuando una de las partes no tiene fuerza suficiente para capear la crisis nacional e internacional y la otra no la tiene para derrocar al régimen, se hace necesario intentar un acuerdo. No será fácil y quizá no se logre porque el régimen no parece dispuesto a entregar por las buenas, pero hay que intentarlo. Es preferible que se escapen unos pillos sin sanciones a que nuestros ciudadanos dentro y fuera de Venezuela sigan padeciendo.

La reunión preliminar en Oslo con el gobierno noruego pudiese ser el inicio de otras que permitan llegar a un acuerdo. El objetivo de Maduro es intentar ganar tiempo para ver si cesan las protestas y se resquebraja el apoyo de los países democráticos. El nuestro es la salida del régimen. Confiamos plenamente en Gerardo Blyde y en Fernando Martínez Mottola, de amplia trayectoria democrática. Si perciben que el objetivo de Maduro es el señalado, seguramente se retirarán como hizo Borges en República Dominicana. El balance de la gestión de Guaidó es positivo. Debemos seguir apoyándolo y hacer caso omiso a quienes pretenden descalificarlo.

Como (había) en botica: Es el colmo que un articulista haya intentado sabotear la reunión en Oslo sapeando la información que le confiaron sobre la realización de la misma y, además, tergiversando los hechos. También es inaudito que algunos opositores descalifiquen a priori cualquier encuentro. La Pdvsa roja es tan descarada que niega haya escasez de gasolina ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

[email protected]

Etiquetas: Eddie A. Ramírez