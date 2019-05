Heinz Dieterich: “Padrino entregará a Maduro cuando acuerde con la Casa Blanca”

ND / 16 may 2019.- Heinz Dieterich, sociólogo alemán y conocido por ser el asesor del presidente Hugo Chávez, aseguró en una entrevista con DW que “Este es el final del gobierno del Maduro” y explicó algunas de las causas del fracaso de los acontecimientos del 30 de abril.

“La información confidencial que yo tengo es que la fecha se adelantó porque Maduro se enteró de que iba a haber un levantamiento el 1° de mayo, entonces lo adelantaron al día anterior, el 30 de abril. Ese es un factor, lo segundo es que no invitaron a todas las fuerzas que eran importantes, por ejemplo, los militares chavistas que se oponen a Maduro, y eso creó desconfianza. En tercer lugar, parece que Vladimir Padrino López y otro general importante se echaron para atrás. Un cuarto factor es la falta de movilización de la población. Guaidó no es popular como tampoco lo es Maduro, por lo que la población no se lanzó masivamente a la calle. Pienso que esos cuatro factores fueron los que determinaron que no se lograra la toma del Palacio de Miraflores. Sin embargo, lo que sí se logró fue el quiebre dentro de los aparatos de control de Maduro. Este es el final del gobierno de Maduro, sin duda alguna”, destacó el sociólogo.

En este caso, Dieterich opinó que Vladimir Padrino López desea un papel protagónico y por eso “se echó para atrás” en el último minuto. “Me parece que él quiere un papel político fundamental en la fase post-Maduro y no acepta ser secundón de Guaidó. Esto dificulta las negociaciones con Washington, que por razones obvias quiere presentar su operación de cambio de régimen como una operación civil-democrática de retorno a la constitucionalidad. Cuando la Casa Blanca y Padrino López encuentren una fórmula que concilie ambos intereses, entonces Padrino López entregará a Maduro. Este momento se acerca rápidamente, como muestra la intervención directa del “Comando Sur”, por intervención directa de Guaidó”.

