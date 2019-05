ONTV: En dos años se dejaron de hacer 500 trasplantes en Venezuela

Nayrobis Rodríguez / 30 may 2019.- Lucía Velutini, directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), aseguró que unos 500 pacientes resultaron afectados tras dos años de paralización absoluta de los procedimientos de trasplantes de órganos desde cadáveres. Esta paralización inició el 1° de junio de 2017.

Velutini explicó que hay muchos jóvenes y niños que requieren atención y que quienes manejan esta data de pacientes deben realizar diagnósticos y determinar los que pueden sanar con quimioterapia. “Ochenta por ciento de los pacientes en Venezuela pudieran ser salvados con quimioterapia”, aseguró durante una entrevista en el programa Noticias en Vivo de TV Venezuela.

Destacó que los centros hospitalarios en el país no están en condiciones de atender a los niños que son pacientes cancerígenos. “Los quirófanos no están aptos, los aires acondicionados no funcionan, no llegan los tratamientos de inmunoterapia e inmunosupresores”, dijo. Explicó que las personas que hacen tratamiento de quimioterapia son más vulnerables a enfermedades sencillas como resfriados, por ello deben estar en sistemas protegidos de bacterias.

Agregó que no existen antibióticos para este tipo de pacientes, o no hay en las cantidades que se requieren, sobre todo de los tipos vancomicina o meropenen, cuyos tratamientos se extienden por más de cuarenta días. Indicó que los costos de estos fármacos son muy elevados, sobre todo por las dosis diarias que los pacientes requieren, lo que hace difícil costearlos.

