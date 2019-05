@Disobey: Cantidad grosera de GNB por nuestra protesta en la embajada rusa

ND / 18 may 2019.- Un pequeño grupo de manifestantes protestó este sábado cerca de la Embajada de Rusia en Caracas, tras una convocatoria de la cuenta Twitter, @DisobeyVen. Mientras que los manifestantes no sumaban más de 15, unos 50 funcionarios de la GNB trancó la subida de la Av. Las Lomas, en la Urb. Las Mercedes, cerca de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

La propia cuenta @DisobeyVen dijo: “¿No les dice algo la cantidad grosera de militares que estaban protegiendo la embajada rusa por nuestra protesta? La lectura es sencilla. Si demostraron tanto poder de fuego es porque lo que venimos denunciando es cierto: El imperialismo ruso está saqueando a nuestra Venezuela”.

Nelson Ramírez Zabala, @NelsonRZVen, del movimiento Orden, tuitió: En nombre de @OrdenVenezuela seguiremos trabajando conjuntamente con @DisobeyVen en actividades que despierten la conciencia ciudadana. Agradecido con nuestros amigos del @MovLibVzla y a su líder @YomarMr por el apoyo!”

Y el tuitero Rodrigo Figueredo, @GeorgeArtwell, agregó: “Todos esos militares para una protesta pacifica (pero que les dolio como un “ataque” potentisimo) ante la Embajada de Rusia por unas decenas de muchachos de @DisobeyVen acompañados por dos o tres organizaciones… El miedo es libre y cambió de bando”.

