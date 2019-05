Diputados se reúnen en sede de AD en La Florida en solidaridad a Zambrano

ND / 8 may 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, acudió a la sede del partido político Acción Democrática (AD), junto a varios parlamentarios, en rechazo a la detención del primer vicepresidente del Legislativo, Edgar Zambrano.

“Acá estamos en la sede de Acción Democrática en rechazo a la privación ilegal de libertad del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Hacemos responsable a la dictadura de la vida de Edgar”, posteó Guanipa en su cuenta oficial Twitter.

Recordemos que este miércoles en horas de la noche efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron a Edgar Zambrano al salir de una reunión de la sede de AD en La Florida llevándoselo remolcado en una grúa hasta la sede del Helicoide.

Lea más: Sebin traslada a Edgar Zambrano hasta el Helicoide remolcando su camioneta

Así están ahora alrededores de la sede de AD en La Florida. pic.twitter.com/1usgVmiwz6 — Radio Caracas Radio (@RCR750) 9 de mayo de 2019

Acá estamos en la sede de Acción Democrática en rechazo a la privación ilegal de libertad del primer vice presidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad . Hacemos responsable a la dictadura de la vida de Edgar. pic.twitter.com/sGtk3YA76F — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 8 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AD | Edgar Zambrano | Tomás Guanipa