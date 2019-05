Diputado Luis Florido confirmó que se encuentra en Colombia

ND / 10 may 2019 – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, confirmó este viernes que se encuentra en tierras colombianas “resguardándose del régimen de Nicolás Maduro”.



“La fiera está herida, al régimen le queda poco y por eso arremete contra quienes hemos trabajado por la libertad y la democracia. Estaremos en todos los escenarios necesarios para que juntos logremos en paz la transición que anhelamos para Venezuela”, tuitió el diputado junto a un vídeo donde confirmó que se encontraba resguardado en Colombia.

“Quería anunciarles a través de este medio que me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a asesinar a un concejal lanzándolo desde un piso 10, que está dispuesto a encarcelar diputados como lo ha hecho con Edgar Zambrano, como lo ha hecho con Juan Requesens, con Gilber Caro, con Renzo Prieto en otros momentos. Un régimen que ha obligado a varios de los diputados a resguardarse en embajadas, como Freddy Guevara hace un tiempo, y más reciente a Richard Blanco, Mariela Magallanes y Americo de Grazia”, manifestó el parlamentario.

Florido explicó que antes de salir del país “consultó con muchos amigos y todos le dijeron que no se dejara agarrar y que no le diera ése trofeo al régimen que le tiene hambre desde hace tiempo, y que es más útil afuera utilizando su experiencia internacional a favor de la libertad”.

Finalmente invitó al pueblo venezolano a apoyar a Juan Guaidó, presidente interino por la AN, a las convocatorias de calle que seguirá haciendo confiando en su trabajo, y aseveró que “el trabajo del régimen es asegurar que todos sientan miedo y que no salgamos a las calles porque ellos intentan enviarnos un mensaje de represión para que nos frustremos”.

