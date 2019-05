Dip. Superlano: No descartamos ni la clandestinidad ni el exilio

Nayrobis Rodríguez / 16 may 2019.- En una entrevista para NTN24, el diputado Freddy Superlano (VP-Barinas), aseveró que aún no se produce el quiebre de la dictadura, porque Nicolás Maduro tiene “pilares fundamentales que lo mantienen en pie”. No obstante, aseguró que lo ocurrido el 30 de abril sirvió para evidenciar las fracturas que existen tanto dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como entre los funcionarios de confianza.

El parlamentario dijo que Juan Guaidó no descarta la aplicación del artículo 187 por parte de la Asamblea Nacional, pero que se trata de una opción entre las que existen, porque buscan una salida democrática a la crisis y el conflicto en Venezuela. Dijo también que no descartan pedir asilo en una embajada y que sería una de las opciones que manejan, entre las cuales están mantenerse en clandestinidad o salida del país.

