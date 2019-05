Dip. Pichardo: VP ha sido el partido más perseguido por el régimen

Jhoan Meléndez / 9 may 2019.- Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional, aseguró este jueves que hay un “indudable presentimiento de persecución constante” tras los acosos a los parlamentarios por parte de cuerpos de seguridad del estado.

“Es un patrón que se repite desde hace cinco años sobretodo porque Voluntad Popular ha sido el partido más perseguido por el régimen de Nicolás Maduro”, señaló Pichardo a TV Venezuela.

Por otro lado llamó a la ciudadanía a “no rendirse. “En solo cuatro meses hemos logrado lo que no hemos hecho en 20 años… No es momento de desesperanza. Si nos rendimos nosotros que nos duele nuestro país y sufrimos lo que sufrimos, que quedará para la comunidad internacional. Debemos seguir y mostrarle al mundo que la FAN no está apoyando al dictador de Nicolás Maduro… Debemos mantenernos en la calle”, dijo.

Pichardo asevera que “aquí no hay manera de echar para atrás. Lo único que no va a florecer es el régimen fracasado de Nicolás Maduro. Esto no se trata de nosotros sino de todo un país”.

Por último la parlamentaria señaló que “no está planificado ningún cambio en la estrategia Tenemos una ruta clara y actuamos tal como dice la Constitución… Aquí el único derrotado es Nicolás Maduro quien sabe que está rodeado de sus peores enemigos”.

