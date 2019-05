Dip. Pichardo: Estamos dispuestos a medirnos en una elección general pero con condiciones

Jesús A. Herrera S. / 21 may 2019.- La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Adriana Pichardo, dijo que los parlamentarios están dispuestos a medirse en una elección general, siempre y cuando tengan las condiciones mínimas necesarias.



En un contacto telefónico con TVVenezuela, Pichardo manifestó que el pueblo y los diputados no darán un paso atrás y no se prestarán a una “elección falsa” donde no existan las garantías.

“Nosotros estamos dispuestos a una elección general, no tenemos miedo, lo repetimos una y otra vez, pero con condiciones y donde el primero que se va a medir es el Presidente de la República”, comentó.

Dijo que la denuncia realizada por el exdiputado Hugo Carvajal, sobre las incidencias dentro del Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales de 2018, “confirma lo que una oposición seria ha venido denunciando desde hace años”.

.@apichardob: "No tenemos miedo de medirnos pero con una elección con condiciones donde el primero que se va a medir es el nuevo presidente de la República". #LEV junto a @Dereckb por: https://t.co/q7lyJR9ilM pic.twitter.com/tPNbITtEe5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 21 de mayo de 2019

Etiquetas: AN | diputada | Elección general | Venezuela