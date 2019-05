Dip. Omar González: Maduro no tiene oxígeno para mantenerse en el poder

ND / 17 may 2019.- El diputado a la AN, Omar González Moreno, aseguró que “Maduro se queda sin gasolina para mantener la usurpación”, al tiempo de asegurar que tampoco tienen “oxígeno político y económico” para sostenerse en el poder.



Indicó que Maduro y sus aliados no poseen la capacidad para sortear el temporal que están atravesando, y añadió que en los pasillos del poder hay más pánico que tranquilidad.

“Ellos no pueden dormir tranquilos, saben que se acuestan con el enemigo. La libertad de Iván Simonovis se debió gracias a que dentro de las estructuras de seguridad del Estado existen funcionarios que respetan la Constitución y reconocen a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela”, aseveró.

Lea aquí la nota de prensa de Vente Venezuela íntegra:

El parlamentario precisó que quienes usurpan el poder ya tienen “las maletas preparadas” para escapar cuando el día les llegue, debido a que están conscientes que no poseen ni oxígeno político ni económico para sostenerse en el poder.

El asambleísta por Anzoátegui dijo sobre los encuentros entre el Gobierno de Transición en Venezuela y los usurpadores en Oslo, Noruega, que los venezolanos apoyarán toda opción que facilite la salida de Maduro del poder y el cese de la usurpación presidencial.

“Lo que no aceptaremos ni los venezolanos, ni quienes hacemos vida en Vente Venezuela, es que se negocien salidas a la crisis que no impliquen el final del régimen, o que permitan una cohabitación innecesaria e inclusive vergonzosa para quienes luchamos por la libertad”.

González Moreno manifestó que acordar una iniciativa que no tenga como base la salida de Maduro del Palacio de Miraflores, y el final inmediato de la usurpación sería una traición a millones de venezolanos, a los presos políticos, a los miles de exiliados y a todos aquellos que han caído víctimas de la opresión y la represión del socialismo.

Sin gasolina

El diputado por Vente Venezuela aseguró que la actual crisis de la gasolina en la nación es el resultado de la destrucción total de Pdvsa.

“Tomaron la gallina de los huevos de oro, y la exprimieron hasta matarla. Hoy Pdvsa es el despojo de lo que un día fue. Llegamos al colmo de los colmos, pasamos de ser el país de las mayores reservas de petróleo del mundo, a no tener ni gota de combustible”.

Omar González calificó de inaceptable que en el estado Anzoátegui, donde existen dos refinerías, miles de personas tengan que hacer colas kilométricas para recargar combustibles en las escasas estaciones de servicios que aún están mediadamente abastecidas.

