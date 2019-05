Dip. Matheus: Ninguna autoridad puede adelantar elecciones parlamentarias

Luis Sequera / 20 may 2019.- Juan Miguel Matheus, presidente de la Comisión para la Defensa de la Constitución de la AN y abogado constitucionalista, aseguró que ninguna autoridad puede adelantar las elecciones parlamentarias, debido a que la legislatura del parlamento es de un periodo “constitucional resistente”, que no puede relajarse bajo ninguna circunstancia.

“En Venezuela existe un régimen constitucional presidencialista y no parlamentario. Ninguna autoridad de la República pudiera adelantar las elecciones parlamentarias”, dijo por medio de un audio.

Asimismo, indicó que el único supuesto en el cual se podría disolver la AN es el establecido en el artículo 240 de la Constitución, el cual señala, que el Presidente de la República puede hacerlo solo si el Poder Legislativo ha removido al Vicepresidente Ejecutivo tres veces consecutivas a través de una moción de censura, pero como no es el caso del Parlamento actual, hilvanó que “debe recordarse que la AN no ha hecho tal cosa y, a todo evento, Nicolás Maduro es un usurpador y no es Presidente de la República. Por eso no podría disolver legítimamente la AN ni siquiera en el supuesto permitido en la Constitución”.

“La AN sigue ejerciendo sus funciones constitucionales, sigue ejerciendo el mandato que le dio el pueblo de Venezuela en las elecciones del seis de diciembre de 2015 y, lo más importante, sigue siendo el sustento institucional de la Presidencia Encargada de Juan Guaidó”, concluyó.

