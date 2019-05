Dip. María Beatriz Martínez: Pretenden denigrar nuestra condición de parlamentarios

ND / 28 may 2019 – María Beatriz Martínez, diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Portuguesa, aseguró que “los Parlamentario no han tenido una lucha fácil y que tienen un gran peso sobre sus hombros”.



“Lo que ocurrió esta mañana es una retaliación más que vivimos los diputados donde efectivamente se pretende generar incomodidad, nos pretende quizás hasta denigrar nuestra condición de parlamentarios, y yo creo que son solamente bravuconadas que desdibujan completamente quienes lo hacen, y que además lo señalan claramente en su condición de no tener ningún tipo de legitimidad. Nuestra voz estaba siendo alzada esta mañana también con fuerza porque se repite el tema de los periodistas, la prohibición que sin ningún tipo de argumentos, ni constitucional, ni jurídico, hacen que los periodistas no tengan acceso al Palacio Federal Legislativo, y les recordábamos a quienes ejercen las atribuciones militares en el comando del Palacio, que la Guardia Nacional solamente tiene atribuciones del resguardo del orden público en las afueras del parlamento”, aseveró Martínez a TVVenezuela Noticias.

Sobre la prohibición de entrada de periodistas y medios de comunicación al Palacio Federal Legislativo



La diputada reiteró en que “desde la semana pasada hicimos un memorándum dirigido a este cuerpo militar que está destacado en el Palacio Federal donde solicitábamos el acceso, y les explicábamos que las acciones del Parlamento son públicas y los periodistas tienen libre acceso. Desde el año 2016 firmamos un acuerdo donde se volvió a garantizar el acceso a los medios libres e independientes. Según ellos, nunca recibían ningún comunicado porque alegaban que no recibían comunicaciones de una Asamblea Nacional que estaba en desacato. La semana que viene iniciaremos una escalada en cuanto a las protestas, en cuanto a las acciones, en cuanto a la solicitud de medidas, porque no tengo ninguna duda de que el Parlamento tiene que abocarse a solicitar medidas de protección para ejercer el periodismo como deben hacerlo”.

