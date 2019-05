Dip. María Beatriz Martínez denuncia hostigamiento del Sebin contra su familia

ND / 30 may 2019 – La diputada a la Asamblea Nacional (AN), María Beatriz Martínez, denunció que “una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) continúa hostigando a su familia en los alrededores de su casa en el estado Portuguesa”.



“Continúan persiguiéndome y hostigando a mi familia, en las afueras de mi casa en #Portuguesa hoy #30May estuvo apostada patrulla del Sebin. Esta #AnNoSeDetiene y mientras más nos persiguen más evidencian su ilegitimidad”, escribió Martínez en su cuenta oficial Twitter.

Por otra parte, la diputada se refirió en torno a la entrevista del periodista Jorge Ramos a Nicolás Maduro, “la verdad siempre sale, la censura tiene patas cortas y el usurpador está tan infiltrado que parece un colador todo el entorno! Anunció Jorge Ramos que tiene la entrevista por la que Maduro lo privó ilegítimamente de su libertad y la vamos a conocer…”.

