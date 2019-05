Dip. Luzardo: 89% de los venezolanos piden la aprobación del 187, numeral 11

Luis Sequera / 13 may 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Edwin Luzardo, aseguró que el 89 % de la población venezolana pide la aprobación del artículo 187, numeral 11, de la Constitución, así como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), puesto que es necesaria la cooperación internacional para lograr el “cese de la usurpación” por parte de Nicolás Maduro.

“Solos no podemos, por eso con mucha firmeza aseguramos que no podemos seguir posponiendo lo que es nuestra responsabilidad (…) la aprobación del 187, numeral 11, constituye una herramienta constitucional y no de un grupo político. Así como debe aprobarse el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, acogernos a la Doctrina Roldós -Aguilera, propuesta por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno y el R2P de la Organización de las Naciones Unidas, ONU”, apuntó.

Hizo énfasis en la detención del legislador Richard Blanco, condenando tal persecución y manifestando su rotunda solidaridad.

Asimismo reafirmó su apoyo incondicional con el resto de los diputados que son objeto del mismo ensañamiento. “Sabemos que esa lista no termina. Está amenazada toda la AN, esa es la verdad”, acotó.

En ese sentido, Luzardo exigió la libertad del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, y de todos los diputados, indicando que, “la Asamblea es la única institución Legítima elegida por el pueblo y hoy está siendo amenazada por los que usurpan el poder, por una Asamblea Nacional Constituyente, ANC y un Tribunal Supremo de Justicia, TSJ ilegítimos. Con eso lo único que demuestran es debilidad. Están en juego los DDHH de los parlamentarios al igual que de todo el pueblo venezolano, por eso todos tenemos la obligación de respaldar unánimemente el Poder Legislativo”, precisó.

Por otra parte, ratificó un soporte pleno al trabajo interno y externo para colaborar con el anuncio del presidente interino de la República, expresando que, “el único diálogo que apoyamos es el propuesto por Guaidó, pues para nadie es un secreto que en Venezuela convergen actores terroristas siendo una amenaza para Latinoamérica y el mundo. Ya estamos intervenidos y lo que necesitamos es liberarnos. Por eso comenzaremos una campana donde vamos a fortalecer la postura que valientemente Guaidó asumió”.

