Dip. Lozano: Somos objetos de agresión, amenazas y acoso por parte de Maduro

Eili Córdova / 10 may 2019.- La diputada Olivia Lozano (Voluntad Popular – Bolívar), aseguró este viernes que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional han sido objeto de “agresión, asedio, acoso y amenazas reales” por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, aseveró que es parte de las responsabilidades que asumieron.

“En mi caso en particular, he sido perseguida por el Sebin, he sido atacada por colectivos y en una oportunidad allanaron mi casa y apuntaron a mi hijo con una pistola en la cabeza. Todo esto está documentado en una lista hecha por la diputada Delsa Solórzano”, sentenció Lozano en una entrevista en Noticias en Vivo por Vivo Play.

“Yo fui una de las primeras diputadas que golpearon en la entrada de la Asamblea Nacional en el 2015. En las imágenes se ven como nos agredieron con piedra, fue bastante fuerte y todavía tengo una marca en mi brazo producto de ese ataque”, señaló.

La diputada indicó que continuará cumpliendo con su compromiso. “Esta es una de las consecuencias de las de las responsabilidades que asumimos. Las promesas que hicimos cuando nos eligieron diputados para representar esta trinchera de lucha, porque sabíamos lo que iba a pasar (…) La mayoría de nosotros ha cumplido y está cumpliendo con su compromiso”.

Intervención

“Desde el principio hemos hablado muy claro. No se trata de que nosotros solicitemos la intervención, es que también otros países estén de acuerdo. No podemos decir: “Epa, manden a todo el mundo para acá”, eso no es así. Todos los escenarios están sobre la mesa, pero eso dependerá de nosotros los venezolanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y presionando”, declaró sobre la posibilidad de una intervención en el país.

“La presión popular es importante y por ello se activó la Operación Libertad, eso implica la participación de los ciudadanos en la organización, movilización, comunicación y esa presión es la que permitirá que nosotros rescatemos nuestro país”, culminó.

