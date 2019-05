Dip. José Guerra: No hay gasolina porque no hay petróleo para alimentar las refinerías

Jesús A. Herrera S. / 20 may 2019.- El diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, advirtió hoy que la escasez de gasolina generalizada en todo el país se debe a que no hay capacidad de producción de crudo para alimentar las refinerías, al tiempo de señalar que, por ahora, la única manera de “resolver” la situación es con importación.

En rueda de prensa desde la sede de Primero Justicia, el parlamentario dijo que si bien se puede acudir a la importación del combustible a refinerías como Rosneft (de Rusia), hay que desembolsar al menos 8,5 millones de dólares en promedio, tomando en cuenta que el barril cuesta 85$ y un tanquero alberga unos 300 mil.

“¿Está Rusia dispuesta a sacrificar 8 millones de dólares diarios para saciar la irresponsabilidad de un gobierno que está regalando la gasolina?, yo lo veo difícil, no hay solución en un corto plazo”, señaló.

Dijo además que la escasez se debe al mal estado de las refinerías del país y mencionó el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) que cuenta con las torres de alquilato y craqueo catalítico, las cuales, asegura, “están altamente averiadas por falta de mantenimiento, inversión y personal capacitado”.

“Y es que con trabajadores ganando 7$ al mes no vas a tener mano de obra calificada para llevar a cabo un proceso complejo. (…) Las refinerías están muy mal gestionadas porque se les ha ido mucho el personal calificado”, expresó.

“Estas refinerías son complejas y peligrosas, son instalaciones volátiles y propensas a los incendio”, prosiguió Guerra, quien añadió que Pdvsa “no existe” al producir, según dice, “100 mil barriles, de los 700 mil y tanto, lo otro son compañías privadas”.

Alertó que Venezuela, por esta situación, está perdiendo al menos 30 mil barriles de petróleo por día y consideró que de seguir así, no habrá petróleo suficiente para mantener las refinerías.

“El país está trancado, a menos que haya una nueva realidad política, saber que es un tema nacional, no estamos celebrando que esto está crítico. Aquí no se puede estar jugando con esto, el país se está paralizando, es un tema grueso que reclama una política clara, no es un tema para estar jugando a la demagogia”, enfatizó Guerra.

Etiquetas: AN | diputado | escasez | gasolina | José Guerra